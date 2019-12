‘ഇവനെ തീവച്ചു കൊല്ലെടാ’: ആക്രോശിച്ച് ആൾക്കൂട്ടം; മനുഷ്യത്വം മരവിക്കുന്ന ക്രൂരത

തിരുവനന്തപുരം ∙ മൊബൈൽ ഫോൺ മോഷ്ടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ആൾക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ച യുവാവ് മരിച്ചു. മുട്ടയ്ക്കാട് സ്വദേശി അജേഷാണ് (30) മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരും അജേഷിന്റെ അയൽവാസിയായ യുവാവും അടക്കം അഞ്ചുപേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ജിനേഷ് വർഗീസ് (28), നസീർ (43), അരുൺ (29), സജൻ (33), റോബിൻസൺ (39) എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവർ അജേഷിനെ മർദിച്ചശേഷം വെട്ടുകത്തി ചൂടാക്കി ജനനേന്ദ്രിയത്തിലും പിൻഭാഗത്തും പൊള്ളിച്ചശേഷം പരിസരത്തെ പാടത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അജേഷ് തിങ്കളാഴ്ചയാണു മരിച്ചത്.

പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ മൊബൈൽഫോൺ മോഷ്ടിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് അജേഷിനെ മർദിച്ചത്. തിരുവല്ലം സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിലെ വണ്ടിത്തടം ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു സംഭവം. പിന്നീട് അജേഷിനെ ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി പാപ്പൻചാണിയിലുള്ള വീട്ടിലെത്തിച്ചു. ഒന്നാം പ്രതി ജിനേഷ് വർഗീസ് ‘എന്റെ മൊബൈൽ എവിടെയെടാ’ എന്ന് ആക്രോശിച്ച് അജേഷിന്റെ നെഞ്ചിൽ ഇടിച്ചതായി പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

പിന്നീട് ‘ഇവനെ തീവച്ചു കൊല്ലെടാ’ എന്ന് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞു. പ്രതികൾ വീടിനുള്ളിൽനിന്ന് വെട്ടുകത്തി എടുത്ത് ചൂടാക്കി അജേഷിന്റെ അടിവയറ്റിലും ജനനേന്ദ്രിയത്തിലും പൊള്ളിച്ചു. കമ്പുപയോഗിച്ച് അജേഷിനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചു. നാട്ടുകാര്‍ വിവരം അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് എത്തിയാണ് ആശുപത്രിയിലാക്കിയത്.



