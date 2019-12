കേരളത്തിന് വിദേശി ഉള്ളി ലഭിച്ചേക്കില്ല; നാസിക്ക് സവാള വാങ്ങാൻ സപ്ലൈകോ

കൊച്ചി∙ വില വർധന പരിഹരിക്കാനായി കേന്ദ്രം വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉള്ളി കേരളത്തിനു ലഭിച്ചേക്കില്ല. ആകെ 290 ടൺ ഉള്ളി മാത്രമാണ് വിദേശത്തുനിന്ന് മുംബൈ തുറമുഖത്ത് എത്തുന്നത്. ഇറക്കുമതി ഉള്ളിയിൽനിന്ന് ആഴ്ചതോറും 45 ടൺ ഉള്ളിയാണു കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അപര്യാപ്ത മൂലം കേരളത്തിന്റെ വിഹിതം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് സപ്ലൈകോ ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ കെ.എൻ.സതീഷ് പറഞ്ഞു.

നാസിക്കിലെ വിപണികളിൽ നിന്ന് സപ്ലൈകോ ഉള്ളി വാങ്ങിത്തുടങ്ങി. ക്രിസ്മസ് ചന്തകളിൽ കിലോയ്ക്ക് 95 രൂപ നിരക്കിൽ ഈ ഉള്ളി സപ്ലൈകോ ലഭ്യമാക്കും. ജീവനക്കാർ ഉള്ളി കൊണ്ടുവരാനായി നേരത്തെതന്നെ മുംബൈയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന് ഉള്ളി ലഭിക്കുമോയെന്ന് നാളെയേ അറിയാൻ കഴിയൂ. വിപണിയിൽ 140 മുതൽ 160 രൂപ വരെ വിലയുള്ള ഏറ്റവും ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉള്ളിയാണ് സപ്ലൈകോ ലഭ്യമാക്കുക.



87 രൂപയ്ക്കു വാങ്ങിയ ഉള്ളിയാണ് ലാഭമെടുക്കാതെ 95 രൂപയ്ക്കു ക്രിസ്മസ് ചന്തകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. കിലോഗ്രാമിന് 60 രൂപയ്ക്ക് കേന്ദ്രം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉള്ളി കേരളത്തിനു ലഭിച്ചാൽ 68–70 രൂപയ്ക്കു ലഭ്യമാക്കാനായിരുന്നു സപ്ലൈകോ തീരുമാനം. 300 ടൺ ഉള്ളി കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എറണാകുളം മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് ഉള്ളിയുടെ മൊത്തവില– സവാള 140, ചെറിയ ഉള്ളി–140. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് 120 രൂപ നിരക്കിൽ ചെറിയ സവാള വിപണികളിൽ എത്തിത്തുടങ്ങി.



English Summary: Kerala does not' get imported Onion from Centre