ജാമിയ വിദ്യാർഥികൾക്കു പിന്തുണ; ഐഐഎം വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ 50 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

അഹമ്മദാബാദ് ∙ ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിലെ പൊലീസ് നടപടിയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയ അഹമ്മദാബാദ് ഐഐഎം വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടെ 50 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ‌അഹമ്മദാബാദ് ഐഐഎമ്മിന്റെ പുറത്തുള്ള നടപ്പാതയിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.

പ്രശസ്ത നർത്തകി മല്ലിക സാരാഭായി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തില്ല. അനുവാദം വാങ്ങാതെ റോഡിന്റെ പരിസരത്ത് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുകയും വാഹന ഗതാഗതം സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനാണ് 50 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Protest outside IIM-A in support of Jamia students; 50 held