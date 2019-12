ഹർത്താൽ നിയമവിരുദ്ധം, നടപടിയുണ്ടാകും: സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി ∙ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ഹർത്താൽ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഹർത്താൽ ആഹ്വാനവുമായി ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനും മറ്റുമെതിരെയുള്ള കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ഹർത്താൽ നേരിടാൻ വേണ്ട മുൻകരുതൽ പൊലീസ് എടുത്തു. ശബരിമല തീർഥാടകർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രശ്നസാധ്യതാ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി കൂടുതൽ പൊലീസിനെ നിയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ശബരിമലയിലും മതിയായ സുരക്ഷ ഒരുക്കുമെന്ന് അഡിഷണൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ രഞ്ജിത് തമ്പാൻ അറിയിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി.

ഇതിനിടെ, ഹർത്താൽ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ശബരിമല തീർഥാടകരെ തടയുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണു ഹർത്താൽ എന്നാരോപിച്ച് ഹിന്ദു ഹെൽപ്‌ലൈൻ കോ–ഓർഡിനേറ്ററായ കണ്ണൂർ സ്വദേശി ശ്രീനാഥ് പത്മനാഭനാണു ഹർജി നൽകിയത്.

