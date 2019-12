ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ സംസ്ഥാന ഹർത്താലിൽ മാറ്റമില്ല: സംയുക്ത സമിതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ സംസ്ഥാന ഹർത്താലിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് സംയുക്ത സമിതി. ജനാധിപത്യപരവും സമാധാനപരവും ജനകീയവുമായിരിക്കും ഹർത്താൽ. ഭരണകൂടവും പൊലീസും സംഘപരിവാറും ഹർത്താലിനെതിരെ നടത്തുന്ന കുപ്രചരണങ്ങളെ ജനം തള്ളണം.



ഹർത്താൽ നടത്തുന്ന സംഘടനകളോ അവരുടെ പ്രവർത്തകരോ അക്രമപ്രവർത്തനം നടത്തില്ല. ശബരിമല തീർഥാടകർക്ക് യാതൊരു വിധ അസൗകര്യവും ഉണ്ടാകില്ല. റാന്നി താലൂക്കിനെ പൂർണമായി ഹർത്താലിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ തദ്ദേശ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഹർത്താലെന്നും സംയുക്ത സമിതി നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

English Summary: Strike Against Citizenship Amendment Bill should be happen, says samiti