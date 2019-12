'സർക്കാർ ഭീരുവിനെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നു', ഡൽഹി സംഘർഷത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രിയങ്ക

ഡൽഹി∙ ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിലെ പൊലീസ്–വിദ്യാർഥി സംഘർഷത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി. രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധം നടക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട സർക്കാർ വിദ്യാർഥികളെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരയും അടിച്ചമർത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.സർക്കാർ ഭീരുവിനെ പൊലെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.

പൊലീസ് ക്യാംപസിനകത്തു കയറി വിദ്യാർഥികളെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ്. ജനങ്ങൾക്കിടയിലക്ക് ഇറങ്ങിവന്ന് അവരെ കേൾക്കേണ്ട സമയത്ത് ബിജെപി സർക്കാർ കുട്ടികളെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും മർദിക്കാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർക്കാർ ഭീരുവിനെപ്പൊലെയാണ് പെരുമാറുന്നത്– പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.



യുവാക്കളുടെ പ്രതിഷേധം കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരായ താക്കീതാണെന്നു പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെ മോദി സർക്കാരിന് ഭയമാണ്. സ്വേച്ഛാധിപത്യത്താൽ ഈ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികളെ കേൾക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറാവണമെന്നും പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചുള്ള ട്വീറ്റിൽ പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കി.

देश के विश्वविद्यालयों में घुस घुसकर विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है। जिस समय सरकार को आगे बढ़कर लोगों की बात सुननी चाहिए, उस समय भाजपा सरकार उत्तर पूर्व, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में विद्यार्थियों और पत्रकारों पर दमन के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है।



यह सरकर कायर है। #Shame — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) December 15, 2019

അതിനിടെ പ്രതിഷേധ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് മീററ്റിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിലെ പൊലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാർഥികൾ ഉപരോധം നടത്തി. പുലർച്ചെ 3.30 വരെ നീണ്ട ഉപരോധം കസ്റ്റഡിയിലുള്ള വിദ്യാർഥികളെ വിട്ടയച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. വിദ്യാർഥികളെ വിട്ടയയ്ക്കണമെന്ന് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിഷനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary : "This Is A Coward Government": Priyanka Gandhi Vadra After Delhi Clashes