മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി തീവയ്പ് കേസ്: മൂന്നു പ്രതികളെ കോടതി വിട്ടയച്ചു

കൊല്ലം ∙ ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി തീവച്ച കേസിൽ ഡിഎച്ച്ആർഎം പ്രവർത്തകരായ പ്രതികളെ കോടതി വിട്ടയച്ചു. നാലാം പ്രതി പളളിമൺ മുട്ടയ്ക്കാവ് വെളിച്ചിക്കാല ചരുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ സുധി (37), ഏഴാം പ്രതി ചെറുന്നിയൂർ മുടിയക്കോട് ചരുവിള വീട്ടിൽ പ്രഫുല്ല കുമാർ (തങ്കുട്ടൻ), 10–ാം പ്രതി അയിരൂർ ഇലകമൺ മാരുങ്കുഴി എസ്എസ് സദനത്തിൽ സുനിൽ (പൊന്നുമോൻ–35) എന്നിവരെയാണ് വിട്ടയച്ചത്.

തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിലാണ് പ്രതികളെ വിട്ടയച്ചത്. 2009 സെപ്റ്റംബർ 24നു രാത്രിയിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. മൂന്നു ബൈക്കുകളിൽ എത്തിയ സംഘം പെട്രോളും സാരിയും റബർ പന്തും ഉപയോഗിച്ച് കോടതിക്കുള്ളിൽ തീ കത്തിച്ചു എന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്.

