ആലപ്പുഴ ∙ പുന്നപ്രയിൽ മൂന്നു വയസ്സുകാരൻ കുളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. പുന്നപ്ര വാലാക്കടവിൽ ബഷീറിന്റെ മകൻ റംസാനാണു വീടിനടുത്തു മീൻ വളർത്തുന്ന കുളത്തിൽ മരിച്ചത്.

English Summary: Three year old kid drowns at Alappuzha