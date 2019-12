ഹർത്താൽ: പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ കൂട്ടംകൂടരുത്; കടകള്‍ അടപ്പിച്ചാൽ നടപടിയെന്നു പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ നാളെ ഹര്‍ത്താലിൽ ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചതായി ഡിജിപിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. ഇതിനായി കരുതല്‍ അറസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. അക്രമം നടത്തുകയോ നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വം കടകള്‍ അടപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരെ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യും. ജില്ലകളിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണളുടെ ചുമതല ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിമാര്‍ക്കാ യിരിക്കും. റോഡ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടാൻ ഇന്നു വൈകിട്ടുതന്നെ പൊലീസ് സംഘത്തെ നിയോഗിക്കും. ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ പിക്കറ്റും പട്രോള്‍ സംഘവും ഇന്നു വൈകിട്ടു മുതൽ ഉണ്ടാവും.

ഹര്‍ത്താല്‍ ദിവസം പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ കൂട്ടംകൂടി നില്‍ക്കാന്‍ ജനങ്ങളെ അനുവദിക്കില്ല. കെഎസ്ഇബി, കെഎസ്ആര്‍ടിസി അടക്കമുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫിസുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും, കോടതികള്‍, പൊതുഗതാഗത വാഹനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് പൊലീസ് സംരക്ഷണം നല്‍കും. ജുഡീഷ്യല്‍ ഓഫിസര്‍മാര്‍ക്കും പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍മാര്‍ക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ പൊലീസ് സംരക്ഷണം നല്‍കും.

പൊതു–സ്വകാര്യ സ്വത്തുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ സിവില്‍ കേസ് എടുക്കും. പ്രശ്നസാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കും. പൊലീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകളോടു ചേര്‍ന്ന് ഫയര്‍ഫോഴ്സ്, സ്ട്രൈക്കിങ് സംഘങ്ങളെ ഒരുക്കി നിര്‍ത്തും. ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ പൊലീസ് സേനയിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സേവനം ഉറപ്പാക്കും.

സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉച്ചഭാഷിണികള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുവാദം നല്‍കില്ല. അനുമതി ഇല്ലാതെ ഉച്ചഭാഷിണികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും. സമരാനുകൂലികളുടെ നീക്കങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കാനും മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കാനും സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ സ്പെഷല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.



