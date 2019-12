സൈനികബലത്തിൽ മുൻനിരയിൽ ചൈന; സേവനം വിട്ടൊഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു!

ബെയ്ജിങ് ∙ സൈനികബലത്തിൽ ലോകത്തിലെ മുൻനിരക്കാരാണ് ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി(പിഎൽഎ). ഏതാണ്ട് 23 ലക്ഷം പേരാണ് പിഎൽഎയിൽ അംഗങ്ങൾ. ഏതാണ്ട് അത്രതന്നെ റിസർവ് സൈനികരും ചൈനയ്ക്കുണ്ട്. ചൈനയിൽ സൈനിക സേവനം നിർബന്ധിതമാണ്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒഴിവുകഴിവും ഇതിൽ അനുവദിക്കാറില്ല. വിദ്യാസമ്പന്നരായ ചൈനീസ് യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ചൈനീസ് സൈന്യത്തിലെ ജോലി അവരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നല്ല.

വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യുവാക്കളാണ് പിഎൽഎയിൽ ഭൂരിഭാഗവും. സാങ്കേതികമായി ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയുള്ളവരെയും അഭ്യസ്തവിദ്യരെയും നിർബന്ധപൂർവ്വം പിഎൽഎയിലേക്കു ചേർക്കുകയാണ് പതിവ്. നഗരങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കോളജുകളിൽ നിന്നാണ് പിഎൽഎയിലേക്കുള്ള സൈനികരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന യുവാക്കൾ സൈന്യത്തിൽ നിന്നു സ്വയം പിരിഞ്ഞുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഭീകരമാണെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നു.

പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വിട്ടുപോകുന്ന സൈനികർക്കുള്ള ശിക്ഷാവിധികളെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്. തെക്കൻ ഹെയ്‌നാന്‍ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നുള്ള ജാങ് മൗകാങ് എന്ന വിദ്യാർഥിയാണ് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയുടെ പ്രതികാര നടപടിക്കു വിധേയനായ അവസാനത്തേയാൾ. സെപ്റ്റംബറിലാണ് ജാങ് പിഎൽഎയിൽ ചേർന്നത്. ഏറെ കായികക്ഷമത ആവശ്യപ്പെടുന്ന സൈനിക ജോലി ജാങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആകർഷണീയമായിരുന്നില്ല. സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നതിനു ഒരു മാസത്തിനകം തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം ജാങ് അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നതിനു രണ്ടു മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം ജാങ് രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.



അതിക്രൂരമായ പ്രതികാര നടപടികൾക്കാണു ജാങ് വിധേയനായത്. എട്ടോളം കുറ്റങ്ങൾ ജാങ്ങിനു മേൽ ചുമത്തി. രണ്ടു വർഷത്തേക്കു വിദേശയാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി റദ്ദാക്കി. ചൈനയിൽ വിമാനയാത്രയ്ക്കും ദീർഘദൂര ബസ്, ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. ഇൻഷുറൻസോ വായ്പയോ ജാങ്ങിന് അപ്രാപ്യമായി. സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുളള അവസരവും നഷ്ടമായി. താൽക്കാലിക ജോലിക്കു പോലും അപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. രാജ്യത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിലും വിലക്കുണ്ട്.



ജാങ്ങിനെതിരെ ചൈനീസ് ഭരണകൂടം കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടികൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ, പത്രങ്ങൾ, ടെലിവിഷൻ തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ പ്രധാന്യത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. തീർന്നില്ല 4000 യുഎസ് ഡോളർ പിഴയായം ഒടുക്കണം. സൈനിക സേവനത്തിലായിരുന്ന രണ്ട് മാസകാലത്തെ ഭക്ഷണം, താമസം, യൂണിഫോം, വൈദ്യപരിശോധന തുടങ്ങിയ ഇനത്തിൽ 3750 ഡോളറും പിഴയായി നൽകാനും ജാങ്ങിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇത്തരക്കാർക്കുള്ള ശിക്ഷ കടുത്തതാണെന്നും നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നാൽ പ്രതാഘാതം വലുതാണെന്നും വ്യക്തമായ സന്ദേശം നൽകാൻ കൂടിയാണ് ഈ നടപടിയിലൂടെ അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.



ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മക്‌ക്യുറെ സർവകലാശാലയിലെ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ക്രിമിനോളജി വകുപ്പിലെ ഗവേഷകനായ ആഡം നീയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പിഎൽഎ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ കർക്കശ പ്രതിച്ഛായയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒപ്പം യുവാക്കൾ സൈനിക സേവനത്തിനു തയാറാകാത്ത അവസ്ഥ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സൈനിക സേവനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന യുവാക്കളിൽ നിന്ന് എതിർ പെരുമാറ്റങ്ങൾ വച്ചുപൊറിപ്പിക്കില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഇത്തരം ശിക്ഷാരീതികളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതും.



പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയിലെ സൈനികർ പട്രോളിങ്ങിനിടെ

പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയിലെ സേനാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ചു പിഎൽഎയെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നു ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ് 2015ൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.1980 ൽ 45 ലക്ഷം സൈനികരാണു പിഎൽഎയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1985 ൽ അതു 30 ലക്ഷമായും പിന്നീട് 23 ലക്ഷമായും കുറയ്ക്കുകയാണുണ്ടായത്. അമേരിക്കയുമായോ ചൈനയുടെ അത്രയും വിഭവശേഷിയോ സൈനികരോ ഇല്ലാത്ത പല പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായോ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ യുദ്ധശേഷിയിലും പ്രഹരശക്തിയിലും പുറകിലാണെന്ന സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ചൈന അതിവേഗത്തിൽ സൈനിക നവീകരണ പാതയിലാണിപ്പോൾ.



എണ്ണത്തെക്കാൾ ഗുണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന നീക്കമാണ് ഉന്നം വയ്ക്കുന്നതെന്ന് ചൈനീസ് അധികൃതരും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ചൈന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി അതിവേഗം കുതിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ് മേഖലകളിലും സാങ്കേതികരംഗത്തും ശോഭിക്കാനാണ് ഭൂരിഭാഗം യുവാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മിടുക്കരും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ഉള്ളവരും ഒപ്പമുണ്ടാകണമെന്ന് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിലവിൽ പിഎൽഎയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ യുവാക്കൾ വിമുഖത കാണിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. ചൈന വൻ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി ഉയരുന്നതോടെ സൈനിക സേവനത്തിനു വേണ്ടത്ര യുവാക്കൾ മുന്നോട്ടുവരാത്ത അവസ്ഥ സംജാതമാകുമെന്നും യുഎസ് പ്രതിരോധ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ചൈനയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.



കായികക്ഷമത ഉയർന്ന തോതിൽ ആവശ്യമുള്ള സൈനികവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സാധാരണ വിദ്യാർഥികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ജാങ്ങിനെ അലയിട്ടിരുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നതും പുതിയ സാഹചര്യത്തോടെ പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാതിരുന്നതുമാണ് സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ജാങ്ങിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സേനയിലെ ദുർഘടസാഹചര്യങ്ങൾ അതിജീവിക്കുന്നതിനു പകരം ജാങ് ഒളിച്ചോടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പീപ്പീൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ.



English Summary: Here's what happens when you quit the Chinese military