‘സർവകലാശാലാ ഭരണത്തിൽ ഇടപെടും; വിസിമാർ ബാഹ്യ സമ്മർദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങരുത്’

കൊച്ചി ∙ സർവകലാശാലകളുടെ ഭരണത്തിൽ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ സജീവമായി ഇടപെടുമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. കൊച്ചിന്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് സയന്‍സ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജിയിൽ (കുസാറ്റ്) നടന്ന വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ബാഹ്യ സമ്മർദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് വൈസ് ചാൻസലർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചേ വൈസ് ചാൻസലർമാർ പ്രവർത്തിക്കാവൂ. ബാഹ്യസമ്മർദം ഉണ്ടായാൽ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്ക് തന്നെ സമീപിക്കുന്നതിന് തടസമില്ല. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയണം. തന്റെ നിലപാടുകളെ എതിർക്കുന്നവരുടെ വാക്കുകളെ താൻ മാനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇ.പി.ജയരാജന്റെ ആരോപണത്തിന് ഗവർണർ മറുപടി നൽകി. ഗവർണർ ബിജെപിയുടെ ചട്ടുകമാണെന്ന് ഇ.പി.ജയരാജൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

എംജി സർവകലാശാല മാർക്ക്‌ദാനം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീലിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനു വ്യക്തികളല്ല, വിഷയങ്ങളാണ് തനിക്കു പ്രധാനമെന്നായിരുന്നു ഗവർണറുടെ മറുപടി. സംസ്ഥാനത്തെ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ ഒരു യോഗം കൂടി ഉടൻ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്ഭവനിൽ വന്നാൽ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയാറാണ്. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് രാജ്‌ഭവനിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രതിഷേധിക്കാനും വിയോജിക്കാനുമെല്ലാം അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ അക്രമാസക്തമാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനും ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിലെ പൊലീസ് അതിക്രമത്തിനും എതിരെ ഗവർണറെ തടഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ ശ്രമം പൊലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു. സ്കൂൾ ഓഫ് എന്‍ജിനീയറിങ്ങിന്റെ സമീപത്തുനിന്നു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്താനുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ ശ്രമവും നടന്നില്ല. വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഗവർണർ ക്യാംപസിൽ ഉള്ളതിനാൽ പ്രതിഷേധം അനുവദിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് നിലപാട്. ഇത് പൊലീസും വിദ്യാർഥികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിന് ഇടയാക്കി. തുടർന്ന് അമിനിറ്റി സെന്ററിനു സമീപം റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്നു വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇവരെ പിന്നീട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി.

