ന്യൂഡൽഹി∙ മനുഷ്യ മനഃസാക്ഷിയെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ഡല്‍ഹി കൂട്ടബലാല്‍സംഗത്തിന് ഏഴ് വര്‍ഷം തികയുമ്പോള്‍ നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടം തുടരുകയാണ് നിർഭയുടെ അമ്മ. തന്റെ മകൾക്ക് നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്നും നിർഭയ്ക്ക് മനുഷ്യാവകാശം ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും നിർഭയയുടെ അമ്മ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് വൈകുന്നത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. നാലു പ്രതികളുടെയും വധശിക്ഷ എത്രയും വേഗം നടപ്പാക്കി സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെ അതിക്രമം നടത്താന്‍ മുതിരുന്നവര്‍ക്ക് ശക്തമായ താക്കീത് നല്‍കണമെന്ന് നിര്‍ഭയയുടെ അമ്മ മനോരമന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയായി ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയവേ നിര്‍ഭയ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നല്‍കാന്‍ കഴിയാതെ പോയതിന്റെ ദുഖവും ആ അമ്മ പങ്കുവച്ചു. സാധാരണക്കാർക്ക് നീതി കിട്ടാൻ വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നീതികരിക്കാനാകില്ല. സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കു കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കില്ലെന്ന തോന്നല്‍ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. ഇത്തരം തോന്നലുകളാണ് ഹൈദരാബാദ് എൻകൗണ്ടർ പോലെയുള്ള സംഭവത്തിൽ കൈയടിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് മാറണം. ഏത്രയും വേഗം പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കണം– നിർഭയയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.

യുവഡോക്ടറെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് തീവച്ചു കൊന്ന കേസിലെ പ്രതികളെ പൊലീസ് വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ സന്തോഷം അറിയിച്ച് നിർഭയയുടെ അമ്മ നേരത്തെ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ നീതിക്കു വേണ്ടി എഴുവർഷമായി അലയുന്നു, യുവഡോക്ടറുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ദിവസങ്ങൾക്കകം നീതി നടപ്പായി. ഈ വാർത്ത എന്റെ മുറിവുകളിൽ മരുന്നു പുരട്ടിയതു പോലെയായി എന്നായിരുന്നു നിർഭയുടെ അമ്മയുടെ പ്രതികരണം.

കുറ്റവാളികളെ ഡിസംബർ 16 ന് തൂക്കിക്കൊല്ലണമെന്ന് നിർഭയയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പുനരവലോകന അപേക്ഷ പുനരവലോകന അപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നു ഡൽഹി കോടതി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ശിക്ഷ വിധിച്ച് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച് രണ്ടര വർഷമായി, അവരുടെ പുനരവലോകന ഹർജികൾ തള്ളി 18 മാസമായി. അവരെ ഉടൻ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ കോടതിയോടും സർക്കാരിനോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു’– നിർഭയയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു. പുനരവലോകന ഹർജി കോടതി കേൾക്കണം, എന്നാൽ നേരത്തെ തള്ളേണ്ടതായിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതിയുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുകയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മാർഗമില്ല. ഏഴ് വർഷമായി ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്’– അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിനയ് ശർമയുടെ ദയാഹർജി സർക്കാർ നിരസിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മറ്റൊരു പ്രതി അക്ഷയ് സിങ് അവലോകന ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. വിനയ് ശർമ, മുകേഷ് സിങ്, പവൻ ഗുപ്ത എന്നിവരുടെ അപേക്ഷകൾ കോടതി ഇതിനകം നിരസിച്ചു. 2012 ഡിസംബർ 16നു രാത്രിയാണ് പാരാ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ കൂട്ടമാനഭംഗത്തിനും ക്രൂര മർദനത്തിനും ഇരയായത്.

സിംഗപ്പൂരിൽ ചികിത്സയിലായിരിക്കെ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. പ്രയാപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാൾ ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരായിരുന്നു പ്രതികൾ. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി റാം സിങ് 2013 മാർച്ചിൽ തിഹാർ ജയിലിൽ വച്ച് ജീവനൊടുക്കി. പ്രതികളായ മുകേഷ് (29), വിനയ് ശർമ (23), അക്ഷയ് കുമാർ സിങ് (31), പവർ ഗുപ്ത (22) എന്നിവർക്ക് സുപ്രീം കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതിക്കു ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് മൂന്നുവർഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു.

