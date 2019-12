കണ്ണിൽച്ചോരയില്ലാതെ കള്ളന്റെ അക്രമം; കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് യുവതി

മുംബൈ ∙ ട്രെയിനിലെ മോഷണക്കേസുകൾ തുടർക്കഥയാകുമ്പോഴും അംഗപരിമിതരെപ്പോലും വെറുതെവിടാതെ കള്ളന്മാരുടെ കൊടുംക്രൂരത. ചക്രക്കസേരയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പോളിയോ ബാധിച്ച സ്ത്രീക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രെയിനിൽ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടശേഷം ശേഷം തള്ളിയിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഒരു കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. പ്രതിക്കായി ജിആർപി (ഗവൺമെന്റ് റെയിൽവേ പൊലീസ്) ശക്തമായ തിരച്ചിൽ നടത്തിവരുന്നു.



മുംബൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഗ്മ അൻസാരി (31)ക്കാണ് മോഷണത്തിനിരയായി കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. പശ്ചിമ റെയിൽവേയിലെ മഹാലക്ഷ്മി സ്റ്റേഷനടുത്ത് ഗുജറാത്ത് എക്സ്പ്രസിൽ യാത്ര ചെയ്യവേയാണ് സംഭവം.

നാലസൊപാരയിൽ താമസിക്കുന്ന നഗ്മ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്നരയോടെയാണു ദാദറിൽ നിന്നു ഗുജറാത്ത് എക്സ്പ്രസിൽ കയറിയത്. ലോക്കൽ ട്രെയിനിലെ തിരക്കുമൂലം പലപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുക. നഗ്മ കയറിയ കോച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ റെയിൽവേയിലെ പ്ലമർ ആണെന്നു പറഞ്ഞ് ജനാലകളും കതകും മറ്റും അടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അടുത്തെത്തി രൂപയും ഫോണും അടങ്ങിയ ബാഗ് വലിച്ചെടുക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിളിച്ചതിനെ തുടർന്നു തള്ളി പുറത്തിടുകയായിരുന്നുവെന്നും ജിആർപി വെളിപ്പെടുത്തി.

ട്രെയിൻ കയറി കാലുകളിൽ ഗുരുതര പരുക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഒരു കാൽ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടി വന്നു. കൈ,തല എന്നിവിടങ്ങളിലുംപരുക്കുണ്ട്. നായർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലാണെന്നും ജിആർപി അറിയിച്ചു. നവംബറിൽ അഹമ്മദാബാദ്–മുംബൈ എക്സ്പ്രസിൽ മുതിർന്ന സ്ത്രീയെ കൊള്ളയടിച്ചതും ഇയാൾ തന്നെയെന്നാണ് ജിആർപിയുടെ സംശയം.

English Summary: Women lose her legs, while fighting with a thief in Train