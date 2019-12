ജാമിയ പ്രക്ഷോഭം: 10 പേർ അറസ്റ്റിൽ; വിദ്യാർഥികൾ അല്ലെന്ന് പൊലീസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജാമിയ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പത്ത് പേർ അറസ്റ്റിൽ. ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള പത്തു പേരേ ജാമിയ, ഒഖ്‌ല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരിൽ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

‍‍ഞായറാഴ്ചയാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ജാമിയ മില്ലിയ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം വൻ സംഘർഷമായി മാറിയത്. പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ നാലു ബസുകളും രണ്ടു പൊലീസ് വാഹനങ്ങളും കത്തിച്ചു. രണ്ടു ബസുകളും കാറുകളും ഫയർ എൻജിനുകളും തകർത്തു. 6 പൊലീസുകാർക്കും രണ്ടു ഫയർ ഫോഴ്സ് ജീവനക്കാർക്കും പരുക്കേറ്റു. പൊലീസ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും നിരവധി തവണ ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും ചെയ്തു.

വെടിയുതിർത്തെന്ന റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് നിഷേധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വെടിയേറ്റ പരുക്കുകളോട രണ്ടു യുവാക്കളെ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതോടെ റബർ ബുള്ളറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതായി പൊലീസും സമ്മതിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയവരിൽ ഒരാൾ വിദ്യാർഥിയാണ്. പരുക്കുകൾ ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം.

അനുമതിയില്ലാതെ ക്യാംപസിൽ കയറിയതിനും കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചതിനും പൊലീസിനെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന്് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ വിവിധ ക്യാംപസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾ തിങ്കളാഴ്ച പ്രതിഷേധ സമരവുമായി ഇറങ്ങി. ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ ബഹിഷ്കരിച്ചു. മുംബൈ ടിസ്സ്, ബെംഗളൂരു ഐഐഎസ്‌സി, ഐഐഎം, പോണ്ടിച്ചേരി സർവകലാശാല, ചെന്നൈ ലയോള, ഐഐടി മദ്രാസ്, കൊൽക്കത്ത ജാദവ്‌പുർ സർവകലാശാല, ലക്നൗ നദ്‌വത്തുൽ ഉലമ, ഹൈദരാബാജ് മൗലാനാ ആസാദ്, ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലകളിലെല്ലാം പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറി.

