ഐക്യത്തിന് എതിരായ ഏതു ശ്രമവും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം: മമ്മൂട്ടി

കൊച്ചി ∙ ജാതി, മത, വർണ പരിഗണനകൾക്ക് അതീതമായി ഉയരുമ്പോൾ മാത്രമാണു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ നമുക്കു മുന്നോട്ടു പോകാനാവുകയെന്നു നടൻ മമ്മൂട്ടി. ഈ ഐക്യത്തിന് എതിരായുള്ള ഏതൊരു ശ്രമങ്ങളെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യമെമ്പാടും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണു മെഗാസ്റ്റാറിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം. ഒരു മണിക്കൂറിനകം 27,000 ലേറെ ലൈക്കും 2600 ലേറെ കമന്റുകളും 2700 ലേറെ ഷെയറും കുറിപ്പിനു ലഭിച്ചു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഡൽഹി ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്‍ലാമിയ സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു പൃഥ്വിരാജ്, ദുൽഖർ സൽമാൻ, ഇന്ദ്രജിത്ത്, ടൊവിനോ തോമസ്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍, പാര്‍വതി തിരുവോത്ത്, അമല പോൾ, റിമ കല്ലിങ്കല്‍, ഷെയ്ന്‍ നിഗം തുടങ്ങിയ മലയാള സിനിമാ താരങ്ങളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.



English Summary: We can forge ahead as a nation only when we rise above caste, creed, religion and other considerations says Mammootty