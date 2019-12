രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതും അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അനുവദിക്കാനാവില്ല: പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ വിദ്യാർഥികൾ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. നിയമനിർമാണം രാജ്യത്തെ ഒരു മതത്തിലെയും ഒരു പൗരനെയും ബാധിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യക്കാരെ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



‘ഒരു മതത്തിലെയും, ഒരു പൗരനെയും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ബാധിക്കില്ലെന്ന് നിസ്സംശയം ഉറപ്പുനൽകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിയമം വർഷങ്ങളായി പീഡനത്തിന് ഇരയായ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കാണ്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള അക്രമസക്തമായ പ്രതിഷേധം നിർഭാഗ്യകരവും ദുഃഖകരമാണെന്നു പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി, സംവാദവും ചർച്ചയും വിയോജിപ്പും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അനിവാര്യ ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിലും പൊതു സ്വത്തിന് നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നതും സാധാരണ ജീവിതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതും ധാർമികമല്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യത്തിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള, സ്വീകാര്യതയുടെയും ഐക്യത്തിന്റെയും അനുകമ്പയുടെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സംസ്കാരം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് നിയമമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

മതപരമായ പീഡനങ്ങളെ തുടർന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ, സിഖുകാർ, ബുദ്ധമതക്കാർ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, പാർസികൾ, ജൈനന്മാർ എന്നിവർ 2014 ഡിസംബർ 31-നോ അതിനുമുമ്പോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയവരാണെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധ കുടിയേറ്റക്കാരായി പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പറയുന്നു. നിയമത്തിൽനിന്ന് മുസ്‌ലിം വിഭാഗങ്ങളെ പരാമർശിക്കാതെ ഒഴിവാക്കിയത് രാജ്യമെമ്പാടും, പ്രത്യേകിച്ച് സർവകലാശാലകളിലും പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമാക്കി. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസ്താവന.

ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്​ലാമിയ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ 200 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായി വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞു. പൊലീസ് ക്യാംപസിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് വിദ്യാർഥികളെ ആക്രമിക്കുകയും കണ്ണീർ വാതക ഷെല്ലുകൾ വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

