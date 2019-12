‘രാജ്യം കത്തുന്നു, മോദി വസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു’: മമത ബാനർജി

കൊൽക്കത്ത ∙ അക്രമം നടത്തുന്നവരെ വസ്ത്രം കൊണ്ടു തിരിച്ചറിയാമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. ‘രാജ്യം മുഴുവൻ കത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും എന്നെയും കണ്ടിട്ട് ഞാനാരാണെന്നു നിങ്ങൾക്കു പറയാൻ കഴിയുമോ?’– മമത ചോദിച്ചു.



പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച ജാർഖണ്ഡിലെ ദുംകയിൽ നടന്ന റാലിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിവാദ പരാമർശം. ‘കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളും വെറുതേ കോലാഹലമുണ്ടാക്കുകയാണ്. തീവയ്പു നടത്തുന്നവരെ ടിവിയിൽ കാണാം. ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിൽനിന്ന് അവരെ തിരിച്ചറിയാം’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസും മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും പ്രതിഷേധത്തിനു പ്രോൽസാഹനം നൽകുന്നുവെന്നും മോദി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനും ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിനുമെതിരെ (എൻ‌ആർ‌സി) തിങ്കൾ മുതൽ മമത ബാനർജി കൊൽക്കത്തയിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കിയാലും പൗരത്വ നിയമവും എൻആർസിയും ബംഗാളിൽ നടപ്പിലാക്കില്ലെന്നു മമത പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്താൻ ഇന്നലെ മമത സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിന് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയ മുസ്‌ലിം ഇതര കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്ന നിയമത്തിനെതിരെ കൊൽക്കത്തയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന മൂന്നു ദിവസത്തെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് ഇന്ന്.

‘ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പൗരത്വ നിയമമോ എൻ‌ആർ‌സിയോ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാനോ എന്നെ തടവിലാക്കാനോ കഴിയും. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ കറുത്ത നിയമം നടപ്പാക്കില്ല. ബംഗാളിൽ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ അവരെന്റെ മൃതദേഹത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചെയ്യണം’– തിങ്കളാഴ്ചത്തെ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് മമത പറഞ്ഞു.

English Summary: 'Country Burning, They Talk About Clothes: Mamata Banerjee's Dig At PM