യുവനടിക്കെതിരായ അതിക്രമം: ദിലീപ് അടക്കം 6 പ്രതികളെ ദൃശ്യം കാണിക്കും

കൊച്ചി ∙ ക്വട്ടേഷൻ പ്രകാരം യുവനടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി പകർത്തിയ അപകീർത്തികരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രതികളെ ഒരുമിച്ചു കാണിക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചു. നടൻ ദിലീപ് അടക്കം ആറു പ്രതികളാണ് ഇരയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ അവസരം ചോദിച്ചത്. അഡീ. സെഷൻസ് കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച 11.30നാണു ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.



ദിലീപിനു പുറമേ സുനിൽകുമാർ (പൾസർ), മാർട്ടിൻ ആന്റണി, മണികണ്ഠൻ, വിജീഷ്, സനൽകുമാർ എന്നിവരാണു ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. ദൃശ്യങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കു പരിശോധിക്കാൻ ദിലീപ് അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും കോടതി അനുവദിച്ചില്ല.

ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്റെ പേരു നിർദേശിച്ചതു ദിലീപ് മാത്രമാണ്. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നു കോടതി നി‍ർദേശിച്ചു. 2017 ഫെബ്രുവരി 17നാണു യുവനടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഉപദ്രവിച്ചത്.

English Summary: Court Decides To Show Video For Dileep and Other Accused