പൗരത്വ നിയമം: ഒരുമിച്ച് എതിർക്കും, സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകും; യച്ചൂരി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ (ഭേദഗതി) നിയമത്തെ എതിർക്കുന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ദേശീയ തലത്തിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുമെന്നും സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി വ്യക്തമാക്കി. ഭരണഘടനാമൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയെന്നത് പരമമായ ദേശഭക്തിയാണ്, എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.



പീഡനം മൂലം രാജ്യത്തേക്കു വന്നിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം നൽകണമെന്ന് 2012 ൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെഴുതിയ കത്തിൽ അന്നത്തെ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് കാരാട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയപ്പോൾ, മുസ്‌ലിംകളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്ന് യച്ചൂരി പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ നിലപാടിനെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭേദഗതിക്കുള്ള പിന്തുണയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ബിജെപിയുടെ വ്യാജ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

അഭയാർഥികളായി എത്തിയവർക്കൊക്കെയും പൗരത്വം നൽകണമെന്നാണ് പാർട്ടി നിലപാട്. മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വേർതിരിവു പാടില്ല. അസം ഉടമ്പടിയുടെ ലംഘനവും പാടില്ല. നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സിപിഎമ്മും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകുമെന്ന് യച്ചൂരി പറഞ്ഞു.

