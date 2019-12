ന്യൂഡൽഹി ∙ ജാമിയ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കു നേരെയുള്ള പൊലീസ് അതിക്രമത്തിന് എതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി. വിഷയം ഉടൻ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.എൻ. പട്ടേൽ, ജസ്റ്റിസ് സി. ഹരിശങ്കർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് നിരസിച്ചു.



ജാമിയ നഗർ സ്വദേശിയായ അഭിഭാഷകൻ റിസ്‍വാനാണ് ഹർജി നൽകിയത്. വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും സമാധാനപരമായി നടത്തിയ സമരത്തിനിടെ പൊലീസ് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുകയും കണ്ണീ‍ർ വാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും ചെയ്തതായി ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾക്കു നേരെ വെടിവയ്ക്കുകയും ഒട്ടേറെപ്പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. നിരപരാധികളും നിരായുധരുമായ വിദ്യാർഥികൾക്കു നേരെയുള്ള അധികാര ദുർവിനിയോഗവും കടന്നാക്രമണവുമാണു നടന്നതെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ജാമിയ സർവകലാശാല ജനുവരി 5 വരെ അടച്ചതിനാൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വിദ്യാർഥികൾ

ക്രമസമാധാനം: അമിത് ഷായെ കാണാൻ കേജ്‍രിവാൾ

ഡൽഹിയിലെ ക്രമസമാധാനനില ചർച്ച ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു സമയം ചോദിച്ച് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ. സാഹചര്യം ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്നും ഉടൻ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും കേജ്‍രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഡൽഹി പൊലീസ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ജാമിയ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾ നടത്തുന്ന സമരം പൊലീസും സമരക്കാരും തമ്മിലുള്ള തെരുവു യുദ്ധത്തിൽ കലാശിച്ചതോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ. സമരക്കാർ അക്രമം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

സ്ഥിതി നിരീക്ഷിച്ച് കേന്ദ്രം

ജാമിയ സർവകലാശാലയിലെ സംഘർഷം ഉൾപ്പെടെ ഡൽഹിയിലെ ക്രമസമാധാനനില സംബന്ധിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. സ്ഥിതി സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ ഡൽഹി പൊലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

ജാമിയ നഗർ മേഖലയിലെ കനത്ത സുരക്ഷ

കിംവദന്തികൾക്കെതിരെ പൊലീസ്

ജാമിയ, അലിഗഡ് സർവകലാശാലകളിലെ സംഘർഷം കണക്കിലെടുത്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ നോയിഡ പൊലീസ്. കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നരെ കണ്ടെത്താൻ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയെന്നും കർശന നടപടിയുണ്ടാവുമെന്നും ഗൗതം ബുദ്ധ് നഗർ എസ്എസ്പി വൈഭവ് കൃഷ്ണ അറിയിച്ചു.

വ്യാജ വിഡിയോ?

ജാമിയ മേഖലയിലെ സംഘർഷത്തിനിടെ ബസ് കത്തിക്കാൻ പൊലീസ് സഹായിച്ചെന്നു വരുത്താൻ എഎപി നേതാവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മനീഷ് സിസോദിയ വ്യാജ വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നു ബിജെപി. പൊലീസ് തീയണയ്ക്കാനാണു ശ്രമിച്ചതെന്നും മനീഷ് സിസോദിയയും എഎപി എംഎൽഎ അമാനത്തുല്ലഖാനും ജനങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മനോജ് തിവാരി എംപി ആരോപിച്ചു. ഇതിനായി വ്യാജ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചതായും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

എന്നാൽ, വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയഭീതി കാരണം ബിജെപി അക്രമ രാഷ്ട്രീയം പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് എഎപി ഡൽഹി കൺവീനർ ഗോപാൽ റായ് ആരോപിച്ചു. ജാമിയ മിലിയയിലെ പൊലീസ് അതിക്രമത്തക്കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗതാഗതം നിരോധിച്ചത് ദുരിതമായി

മുൻകരുതലെന്ന നിലയിൽ ഇന്നലെയും സരിത വിഹാർ– കാളിന്ദി കുഞ്ജ് പാതയിൽ ഗതാഗതം പൊലീസ് നിരോധിച്ചത് ജനങ്ങൾക്കു ദുരിതമായി. നോയിഡയിൽ നിന്നു ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇതുകാരണം മഥുര റോഡ്, ആശ്രം, ഡിഎൻഡി വഴിയാണു യാത്രചെയ്തത്.

ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലും പ്രതിഷേധം

ജാമിയ, അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ വിദ്യാർഥികളോട് അനുഭാവം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പ്രതിഷേധം. പരീക്ഷ ബഹിഷ്കരിച്ച വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. പ്രകടനത്തിനു നേരെ പൊലീസ് ബലപ്രയോഗം നടത്തിയതായി വിദ്യാർഥികൾ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ, പരീക്ഷയെഴുതാൻ തയാറായ വിദ്യാർഥികളെ തടയാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇടപെടുക മാത്രമാണു ചെയ്തതെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

അതിനിടെ, പ്രതിഷേധക്കാർ തന്നെ മർദിച്ചന്ന് ആരോപിച്ച് വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡ‍ന്റ് അക്ഷിത് ദഹിയ രംഗത്തെത്തി. പരീക്ഷയെഴുതാൻ വിദ്യാർഥികൾ സഹായം തേടിയപ്പോൾ സ്ഥലത്തെത്തിയ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം മർദിച്ചതായാണ് അക്ഷിത് ആരോപിച്ചത്. സമരക്കാർ പലരും പുറത്തു നിന്നുള്ളവരായിരുന്നെന്നും ഇവർ രാജ്യദ്രോഹ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിയതായും കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, തങ്ങളെ എബിവിപി പ്രവർത്തകർ മർദിച്ചതായും എബിവിപി പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടാണു പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും സമരക്കാർ ആരോപിച്ചു.

ജാമിയ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ പ്രകടനത്തിൽ ദേശീയ പതാകയുമായി നീങ്ങുന്നവർ

മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തു

ജാമിയ സർവകലാശാലയിൽ പൊലീസ് പെൺകുട്ടികളെ അധിക്ഷേപിച്ചതായും ശിരോവസ്ത്രമഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചതായുമുള്ള പരാതിയിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തു. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സൗരഭ് ദാസ് എന്നയാളാണു പരാതി നൽകിയത്. കെട്ടിടം തകർക്കാനും വിദ്യാർഥികളെ ബന്ദിയാക്കാനും ശ്രമം നടന്നതായും പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: Delhi: Arvind Kejriwal seeks time with Amit Shah on 'deteriorating law and order'