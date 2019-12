ജാമിയയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയില്ല: നിർമല സീതാരാമൻ

മുംബൈ ∙ വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിഘടന വാദികളുടെ കടന്നുകയറ്റം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും സംഘടിത പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഭയന്ന് സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളിൽനിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. ഡൽഹി ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയുണ്ടായ സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം.



പ്രതിഷേധപ്രകടനത്തിൽ ഭയന്ന് ബിജെപി പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങളിൽനിന്ന് പിന്മാറില്ല. മതേതരത്വത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും എതിരല്ല. എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള നടപടികൾക്കാണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: I don't know what happened at Jamia last night: Nirmala Sitharaman