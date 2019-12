പൗരത്വ നിയമം: മക്കൾ നീതി മയ്യം സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്ന് പ്രതിഷേധം

ചെന്നൈ ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ എതിർത്തു കമൽഹാസന്റെ പാർട്ടിയായ മക്കൾ നീതി മയ്യം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. മത അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരത്വം നൽകുന്നതു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷതയെ അതു ബാധിക്കുമെന്നും പാർട്ടി ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചു.



മതം അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമാണു നിയമം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ശ്രീലങ്ക, മ്യാൻമർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അഭയാർഥികളെ നിയമത്തിനു കീഴിൽ കൊണ്ടു വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യസഭാംഗമായ ജയറാം രമേശിന്റേത് ഉൾപ്പെടെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ 17 ഹർജികളാണു സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്.

പൗരത്വം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദയാവധം നൽകണമെന്ന് തമിഴ് അഭയാർഥി

ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദയാവധം അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് അഭയാർഥി. 28 വർഷമായി സേലം തരമംഗലത്തെ അഭയാർഥി ക്യാംപിൽ കഴിയുന്ന യനാഥൻ ആണു രാഷ്ട്രപതിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുള്ള നിവേദനം കലക്ടറേറ്റിലെ പരാതിപ്പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചത്. 1991 മുതൽ താനും മാതാപിതാക്കളും അഭയാർഥി ക്യാംപിലെ താമസക്കാരനാണെന്നും പുതു ജീവിതം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയതെന്നും നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർഥികളെ ഒഴിവാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് അഭ്യർഥന.

ഡിഎംകെ ഇന്നു സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന്

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഡിഎംകെ ഇന്നു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും. എല്ലാ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിനിരക്കണമെന്നു പ്രസിഡന്റ് എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ബിജെപി, അണ്ണാഡിഎംെക സർക്കാരുകൾക്ക് എതിരെയാണു പ്രതിഷേധമെന്നു സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത കാത്തു രക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒത്തു ചേർന്നു പൗരത്വ നിയമത്തെ എതിർക്കണം. രാജ്യത്തെ മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിനും, ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് വംശജർക്കും എതിരാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമം. ഭരണഘടനയ്ക്കു വിലകൽപിക്കാത്ത സർക്കാരാണു ബിജെപിയുടേത്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അണ്ണാഡിഎംകെയെ തോൽപ്പിച്ചു ജനങ്ങൾ പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നു കാഞ്ചിപുരത്തു നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം സ്റ്റാലിൻ നയിക്കുമെന്നു ഡിഎംകെ അറിയിച്ചു.

