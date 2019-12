ന്യൂഡൽഹി ∙ ലഫ്. ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെ കരസേനാ മേധാവിയാകും. നിലവിലെ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് ഈ മാസം 31നു വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലാണ് ഏറ്റവും സീനിയറായ നരവനെ സ്ഥാനമേൽക്കുക. മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെ നിലവിൽ സേനയുടെ ഉപമേധാവിയാണ്.

ചൈനയുമായുള്ള ഏകദേശം 4000 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന അതിർത്തി കാക്കുന്ന ഈസ്റ്റേൺ കമാൻഡിന്റെ തലവൻ, മ്യാൻമറിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഡിഫൻസ് അറ്റാഷേ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കശ്മീരിലും ഭീകരവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1980 ജൂണിൽ സിഖ് ലൈറ്റ് ഇൻഫന്ററി റെജിമെന്റ് ഏഴാം ബറ്റാലിയനിലാണ് അദ്ദേഹം സേവനം ആരംഭിച്ചത്. കശ്മീരിലെ ഭീകരവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾക്ക് സേനാ മെഡലിന് അർഹനായ അദ്ദേഹം വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ, അതിവിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ തുടങ്ങിയ മെഡലുകളാൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിരമിക്കുന്ന കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫായി നിയമിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് സൂചന.

