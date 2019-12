കെഎസ്ആർടിസിയുടെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികൾ വിറ്റ് കടബാധ്യത ഒഴിവാക്കണം: എം.ജി.രാഹുൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിലവിലില്ലാത്ത ആസ്തികൾ പൊതു കമ്പോളത്തിൽ വിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ കടബാധ്യത പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അക്കാര്യം ഗൗരവമായി സർക്കാർ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ട്രാൻ. എംപ്ലോയിസ് യൂണിയൻ (എഐടിയുസി ) ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.ജി.രാഹുൽ. എംപ്ലോയിസ് യൂണിയൻ എട്ട് ദിവസമായി സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുൻപിൽ നടത്തിവരുന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം .



കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ കാട് പിടിച്ചും അന്യാധീനമായും കിടക്കുകയാണ്. 1985 ൽ പാറശ്ശാലയിൽ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ 16 എക്കറിൽ 2.5 ഏക്കർ ഭൂമി മോട്ടോർ വകുപ്പിന് സൗജന്യമായി നൽകി. ബാക്കിയുള്ളതു പലരായി കയ്യേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തമ്പാനൂരിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിലെ 25 സെന്റ് സ്ഥലം നഗരസഭക്ക് സൗജന്യമായി വിട്ടു കൊടുത്തു. അമരവിളയിൽ 15 സെന്റ് സ്ഥലം കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ പാച്ചല്ലുർ, ആറാലുമൂട്, മണ്ണന്തല, വിഴിഞ്ഞം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു സമീപം, ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിനു മുന്നിൽ തുടങ്ങിയിടത്തെല്ലാം കെഎസ്ആർടിസിക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെടുകയാണ്. ഇവയെല്ലാം കെഎസ്ആർടിസി ഉപയോഗിക്കാത്തത് മൂലം വിവിധ സർക്കാർ എജൻസികൾ സർക്കാറിനെ സമീപിച്ച് കൈവശപ്പെടുത്തുന്നു.

അതിനാൽ ഈ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയെ വില നിശ്ചയിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന് മുതൽകൂട്ടാൻ തയാറാകണം. പെൻഷൻ ബാധ്യത പൂർണമായും ഏറ്റെടുത്തും ഡീസലിന്റെ അധിക നികുതി ഒഴിവാക്കിയും യാത്രാ സൗജന്യത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നഷ്ടം നികത്തിയും സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോ–ഓപ്പറേറ്റിവ് എംപ്ലോയീസ് കൗൺസിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി.പ്രകാശ്, സി.എസ്.അനിൽകുമാർ, എ.ബി.അനിൽകുമാർ, കെ.കെ.ജയൻ, ജോസഫ് രാജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

English Summary: MG Rahul advice about to cover KSRTC financial crisis