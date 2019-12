ജനശബ്ദം മോദി സർക്കാർ അടിച്ചമർത്തുന്നു; രാഷ്ട്രപതിയെ സന്ദർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ സംഘം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പിന്‍വലിക്കാൻ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചും ജാമിയ മില്ലിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവകലാശാലകളിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സന്ദർശനം.

ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം അടിച്ചമർത്തുകയാണു മോദി സർക്കാർ. ദയാരഹിതമായാണു വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസ് മർദിച്ചത്. ഗൗരവകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണു രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നതെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം സോണിയ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം, സിപിഐ, ഡിഎംകെ, എസ്‌പി, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, ആർജെഡി, നാഷനൽ കോൺഫറൻസ്, മുസ്‍ലിം ലീഗ്, എഐയുഡിഎഫ് തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളാണു രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ടത്.



English Summary: Oppn parties knock on Prez's doors, seek his intervention on violence, recall of citizenship law