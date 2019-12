‘പ്രധാനമന്ത്രി അറിയാതെ കാർഗിൽ നീക്കം’; ‘അതിസാഹസികന്’ വിധി തൂക്കുമരം

കറാച്ചി∙ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണു മുന്‍ സൈനിക മേധാവിക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹത്തിനു കേസെടുക്കുന്നതും വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കുന്നതും. 2007 നവംബർ മൂന്നിന് ഭരണഘടന അട്ടിമറിച്ച് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് 2014 മാര്‍ച്ച് 31നാണ് പർവേസ് മുഷറഫിനെതിരെ കേസെടുത്തത്. രാജ്യത്തെ കരസേന മേധാവിയായിരുന്ന മുഷറഫ് 1999 ഒക്‌ടോബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫിനെ പുറത്താക്കിയാണ് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തത്. 2001ൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേറ്റ മുഷറഫ് ഇംപീച്‌മെന്റ് നടപടികൾ ഒഴിവാക്കാനായി 2008ൽ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു.



അതിസാഹസികൻ എന്ന നിലയിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ മുഷറഫിന് സ്ഥാനം. സാഹസികതയും ആത്മവിശ്വാസവും മുഷറഫിനെ ഉന്നതിയിലെത്തിച്ചു.1998ൽ ഭരണത്തിൽ സൈന്യത്തിന് പ്രാമുഖ്യം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്നത്തെ കരസേനാ മേധാവി ജഹാംഗിർ കറാമത്ത് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫുമായി ഇടഞ്ഞതോടെയാണ് മുഷറഫ് യുഗത്തിനു തുടക്കമാകുന്നത്.

ജഹാംഗിർ കറാമത്ത് രാജിവച്ചതോടെ നവാസ് ഷെരീഫ് മുതിർന്ന ൈസനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെട്ടിനിരത്തി മുഷറഫിനെ കരസേനാ മേധാവിയാക്കി. തനിക്കു ചുറ്റിലും കറങ്ങുന്ന ഒരു പാവയാണ് മുഷറഫെന്നും കറാമത്തിനെ പോലെ സൈന്യത്തിലെ അവസാന വാക്കാകാൻ മുഷറഫിന് കഴിയില്ലെന്നും ഷെരീഫ് മനക്കോട്ട കെട്ടി. എന്നാൽ കറാമത്തിനെക്കാൾ ശക്തനായിരുന്നു മുഷറഫ്. നേതൃപാടവവും ചടുല തീരുമാനങ്ങളും മുഷറഫിനെ സൈന്യത്തിനു പ്രിയപ്പെട്ടവനാക്കി. സൈന്യവും ഭരണകൂടവും നേർക്കുനേർ ‍ഏറ്റുമുട്ടി.



രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പോലും അറിയാതെ തുടങ്ങിവച്ചതാണ് കാർഗിൽ ആക്രമണം എന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതോടെ നവാസ് ഷെരീഫ് പ്രതിരോധത്തിലായി. പട്ടാള അട്ടിമറി മണത്തതോടെ 1999ൽ മുഷറഫിനെ പുറത്താക്കി ഷെരീഫ് ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ ആ ഉത്തരവിന് കടലാസിന്റെ വില പോലും സൈന്യത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയില്ല. അവർ മുഷറഫിനൊപ്പം അണിചേർന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞ് ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനം റദ്ദാക്കി മുഷറഫ് എത്തി. വിമാനത്തിന‌ു കറാച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ അനുമതി നൽകാതെ വട്ടംചുറ്റിച്ചെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം മുഷറഫ് പാക്കിസ്ഥാനിലിറങ്ങി. വൈകാതെ കറാച്ചി വിമാനത്താവളം സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തു.



നവാസ് ഷെരീഫ്

ഷെരീഫിനെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കി മുഷറഫ് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു. 1999 ഒക്ടോബർ 13 നായിരുന്നു മുഷറഫ് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തത്. രാജ്യദ്രോഹം, ഭീകരവാദം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ഷെരീഫിനു മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ടു. എല്ലാറ്റിനും മേൽ പരമാധികാരിയായി മുഷറഫ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു. 2001ൽ കരസേന മേധാവി എന്ന പദവിക്കൊപ്പം രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായും മുഷറഫ് സ്ഥാനമേറ്റു.



രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത നിറഞ്ഞ പാക്കിസ്ഥാനിൽ മൂന്നുവട്ടം പ്രധാനമന്ത്രിയായി റെക്കോർഡിട്ടെങ്കിലും നവാസ് ഷെരീഫിന് ഒരുതവണ പോലും കാലാവധി തികയ്ക്കാനായില്ല – ആദ്യം പ്രസിഡന്റാണു പുറത്താക്കിയതെങ്കിൽ രണ്ടാംവട്ടം സൈന്യമായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ തവണ കോടതിയും. പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഇതു പുതുമയല്ല. ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇതേവരെ അവിടെ കാലാവധി തികച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ലിയാഖത്ത് അലിഖാൻ കാലാവധി തികയ്ക്കും മുൻപേ വെടിയേറ്റു മരിച്ചെങ്കിൽ, ഷെരീഫടക്കം മൂന്നുപേർ പുറത്തു പോയതു സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ്.



മൂന്ന് സൈനിക അട്ടിമറികൾ



∙ 1957 ഡിസംബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഫിറോസ് ഖാൻ നൂണിനെ പിറ്റേവർഷം അയൂബ് ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈന്യം അട്ടിമറിച്ചു. 1956ലെ ഭരണഘടന റദ്ദാക്കിയ പട്ടാള ഭരണകൂടം 1962ൽ പുതിയതു സ്ഥാപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി പദവി റദ്ദാക്കി. നൂറുൽ അമീൻ കുറച്ചുകാലം ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ 1958നും 1973നും ഇടയിൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ പ്രധാനമന്ത്രിമാരില്ലായിരുന്നു. ബംഗ്ലദേശ് വിമോചനയുദ്ധത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അയൂബ് ഖാൻ രാജിവച്ചു. പകരം സുൽഫിക്കർ അലി ഭൂട്ടോ സ്ഥാനമേറ്റു.



∙ 1973 ൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ പുതിയ ഭരണഘടന നടപ്പാക്കി സുൽഫിക്കർ അലി ഭൂട്ടോ പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയായി. നാലുവർഷത്തിനുശേഷം സൈനിക ജനറൽ സിയ ഉൽ ഹഖ് നടത്തിയ സൈനിക അട്ടിമറിയിലൂടെ 1977ൽ ഭൂട്ടോ പുറത്തായി. സിയ ഉൽ ഹഖ് ഒരുവർഷത്തിനുശേഷം പ്രസിഡന്റായി. 1985ൽ ആണു പാക്കിസ്ഥാന് അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നത് – മുഹമ്മദ് ഖാൻ ജുനേജോ. 1988 മേയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സിയ ഉൽ ഹഖ് പുറത്താക്കി. 1988 ഓഗസ്റ്റിൽ സിയ വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. അതേ വർഷം ഡിസംബറിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഏക വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ബേനസീർ ഭൂട്ടോ അധികാരമേറ്റു. 20 മാസം മാത്രമാണ് അവർ അധികാരത്തിലിരുന്നത്.



പർവേസ് മുഷറഫ്

∙ 1990 നവംബറിലാണു നവാസ് ഷെരീഫ് ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലെത്തുന്നത്. അതിനു മുൻപേ ഗുലാം മുസ്തഫ മൂന്നുമാസം കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. രണ്ടര വർഷത്തിനുശേഷം ഷെരീഫ് ഭരണകൂടത്തെ പുറത്താക്കിയെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിനുശേഷം സുപ്രീം കോടതി സർക്കാരിനെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ബാലക് ഷേർ ആണ് ഇടക്കാലത്തു പ്രധാനമന്ത്രിയായത്.1993 ഏപ്രിലിനും 1999 ജൂലൈക്കുമിടയിൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ ആറു പ്രധാനമന്ത്രിമാരുണ്ടായി. ഇക്കാലയളവിൽ ഷെരീഫ് രണ്ടുവട്ടവും ബേനസീർ ഒരുതവണയും പദവിയിലെത്തി. ഒക്ടോബർ 1993 മുതൽ നവംബർ 1996 വരെയാണു ബേനസീർ ഭരിച്ചത്. നവാസ് ഷെരീഫ് 1997 ഫെബ്രുവരിയിൽ അധികാരമേറ്റെങ്കിലും 1999 ഒക്ടോബറിൽ മുഷറഫ് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കി പട്ടാളഭരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.



അധികാരകാലം കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒന്നുകില്‍ ജയില്‍; അല്ലെങ്കില്‍ ഒളിച്ചോട്ടം



ഒന്നൊന്നായി കേസുകൾ ഷെരീഫിന് മേൽ മുഷറഫ് ഭരണകൂടം ചുമത്തി. കേസുകളിൽ കുടുങ്ങിയ ഷെരീഫ് ജീവപര്യന്തം തടവിനു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ താമസിയാതെ മുഷറഫുമായുണ്ടായ രഹസ്യധാരണയുടെ അടിസ്‌ഥാനത്തിൽ 2000 ഡിസംബറിൽ കുടുംബസമേതം നാടുവിട്ടു. ലണ്ടനിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ ഷെരീഫ് 2007ൽ സെപ്റ്റംബറിൽ നാട്ടിൽ കാലുകുത്തി. വീണ്ടും അറസ്റ്റ്, ഇത്തവണ നാടുകടത്തിയത് ജിദ്ദയിലേക്ക്. എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് തിരിച്ചെത്തി. സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് ഇഫ്‌തിഖാർ മുഹമ്മദ് ചൗധരി ഉൾപ്പെടെ അറുപതോളം ജഡ്‌ജിമാരെ മുഷറഫ് 2007 മാർച്ചിൽ പുറത്താക്കിയ തീരുമാനം തിരിച്ചടിച്ചു. ആസിഫ് അലി സർദാരിയുമായി കൈകോർത്ത ഷെരീഫിന് ജനപിന്തുണയേറിയോടെ മുഷറഫിന്റെ കസേര ഇളകാൻ തുടങ്ങി. 2007 ഡിസംബറിൽ അവസാന പിടിവള്ളിയെന്നോണം മുഷറഫ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭരണസഖ്യം ദേശീയ അസംബ്ലിയിൽ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് പ്രമേയം കൊണ്ടു വരുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ 2008 ഓഗസ്റ്റ് 18ന് മുഷറഫ് രാജിവച്ചു.



2007ല്‍ ഭരണഘടന റദ്ദാക്കി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ മുഷറഫിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. മുഷറഫ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് 2014-ല്‍ വിധി വന്നിരുന്നു. പ്രത്യേക കോടതിയുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണു ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. അറസ്റ്റ് ഭയന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്‍ വിട്ട മുഷറഫ് 2016 മുതല്‍ ദുബായിലാണ് കഴിയുന്നത്. രാജ്യദ്രോഹക്കേസില്‍ വിചാരണ സ്‌റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഷറഫ് നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ ലാഹോര്‍ ഹൈക്കോടതി തിങ്കളാഴ്ച സര്‍ക്കാരിന് നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു. തനിക്കെതിരായ വിചാരണ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും മുഷറഫ് ഹര്‍ജിയില്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.



മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തിയതോടെയാണ് മുഷറഫിനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തിയത്. 2016-ല്‍ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് മുഷറഫ് പാക്കിസ്ഥാന്‍ വിട്ട് ദുബായിലെത്തിയത്. ഡിസംബര്‍ 5നുള്ളില്‍ മൊഴി നല്‍കണമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്‍ കോടതി മുഷറഫിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അഴിമതിക്കേസില്‍ ഏഴു വര്‍ഷം ശിക്ഷക്കപ്പെട്ട നവാസ് ഷെരീഫ്, ജാമ്യം നേടിയ ശേഷം ഇപ്പോള്‍ ലണ്ടനില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. മുഷറഫിനെതിരെ കേസെടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തന്റെ പിതാവിനെ കള്ളക്കേസില്‍ കുടുക്കിയതെന്നു നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ മകള്‍ മറിയം നവാസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.



കാർഗിൽ യുദ്ധ വിജയത്തിന്റെ 20–ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സൈനികർ.

ഏത് സമയവും പാക്കിസ്ഥാനിൽ താൻ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും ഭരണം പിടിക്കുമെന്നും മുഷറഫ് പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഓൾ പാക്കിസ്‌ഥാൻ മുസ്‌ലിം ലീഗ് എന്ന പേരിൽ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചിരുച്ചുവെങ്കിലും ജനപിന്തുണ നേടാനായില്ല. പ്രസിഡന്റ് പദവി രാജിവച്ച് ദുബായിലെത്തിയശേഷം 2013ലാണ് പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയത്. ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച് രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച കേസിലും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ബേനസീർ ഭൂട്ടോ വധിക്കപ്പെട്ട കേസിലും വിചാരണ നേരിടുന്നതിനിടെ, 2016 മാർച്ചിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി ദുബായിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് മടങ്ങിയിട്ടില്ല.

2017ൽ ബേനസീർ ഭൂട്ടോ വധക്കേസിൽ മുഷറഫിനെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പാക്ക് ഭീകരവിരുദ്ധ കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2018ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും പാസ്പോർട്ടും പാക്കിസ്ഥാൻ സർക്കാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പാക്ക് പട്ടാളക്കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചുവെങ്കിലും ദുബായിൽ ഉന്നത ബന്ധങ്ങളുള്ള മുഷറഫിനെ നാട്ടിലെത്തിച്ച് വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുക എന്നത് എളുപ്പമാകില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: Former Pakistan President Pervez Musharraf sentenced to death for high treason