പ്രതിഷേധക്കാർ അർബൻ നക്സലുകൾ; ഗറില്ലാ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കണം: മോദി

ബെർഹെത്ത്∙ വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിനു പിന്നില്‍ അര്‍ബന്‍ നക്സലുകളാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. നിയമഭേദഗതിയെ എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ ഗറില്ലാ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കണം. സര്‍ക്കാരിന്റെ നയങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തയാറാകണം. ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതിഷേധിക്കണം. സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ കേള്‍ക്കാന്‍ തയാറാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യമെമ്പാടും ഉയരുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിനെയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും മോദി വിമർശിച്ചു. എല്ലാ പാക്കിസ്ഥാനികൾക്കും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നൽകണമെന്നാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മുസ്‌ലിംകൾക്കിടയിൽ ഭയം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ശ്രമമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ജാർഖണ്ഡിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

‘ഞാൻ കോൺഗ്രസിനെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസിനും പ്രതിപക്ഷപാർട്ടികൾക്കും ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പാക്കിസ്ഥാനികൾക്കും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നൽകാൻ അവർ തയാറാണെന്നു പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ എങ്കിൽ രാജ്യം തന്നെ അവർക്ക് നൽകേണ്ടി വരും’.– മോദി പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ പച്ചക്കള്ളമാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരനെയും ദോഷകരമായി ഈ നിയമം ബാധിക്കില്ല. അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമം സർക്കാർ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.

നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ കോണ്‍ഗ്രസ് വോട്ടുബാങ്കാക്കിവച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് അധികാരം നിലനിര്‍ത്തിയതു നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചാണെന്നും മോദി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

