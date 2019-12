മതത്തിന് അതിരുകളില്ല; എട്ടിടത്ത് ഹിന്ദുക്കളെ ന്യൂനപക്ഷമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ഹർജി തള്ളി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മതത്തിന് അതിരുകളില്ലെന്നും സാർവദേശീയ തലത്തിൽ അതിനെ നോക്കികാണണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി. രാജ്യത്തെ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രണ്ടു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഹിന്ദുക്കളെ ന്യൂനപക്ഷമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന്റെ പരാമർശം. ബിജെപി നേതാവ് അശ്വിനി കുമാർ ഉപാധ്യയായ് 2017–ൽ നൽകിയ ഹർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയത്.

മുസ്‌ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ബുദ്ധ, പാർസി മതവിഭാഗങ്ങളെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് 26 വർഷം മുൻപു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തെയും ഹർജിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.

മിസോറം, നാഗാലന്‍ഡ്, മേഘാലയ, അരുണാചല്‍പ്രദേശ്, മണിപ്പുര്‍, പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ജമ്മു കശ്മീര്‍, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവടങ്ങളിലും ഹിന്ദുക്കളെ ന്യൂനപക്ഷമായി കണക്കാക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. മുസ്‌ലിംകൾ കശ്മീരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ന്യൂനപക്ഷവുമാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്‌നമെന്നും ലക്ഷദ്വീപിൽ മുസ്‌ലിംകൾ ഹിന്ദു നിയമമാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്നും വാദത്തിനിടെ ബെ​ഞ്ച് പറഞ്ഞു.

ജസ്റ്റിസ് ബി.ആർ.ഗവായ്, ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് എന്നിവരായിരുന്നു ബെ‍ഞ്ചിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ. ന്യൂനപക്ഷ നിര്‍ണയത്തിന് പ്രത്യേക മാനദണ്ഡം പുറപ്പെടുവിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. നേരത്തെ, ഈ വിഷയത്തില്‍ അറ്റോര്‍ണി ജനറൽ കെ.കെ.വേണുഗോപാലിന്റെ നിലപാട് കോടതി ആരാഞ്ഞിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കോടതിയിലെത്തി ഹർജിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ന്യൂനപക്ഷമാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: "Religion Must Be Viewed Pan-India": Top Court On Hindus-As-Minorities Plea