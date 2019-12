റെക്കോർഡിട്ട് സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും; നാളത്തെ ജിഎസ്ടി യോഗം നിർണായകം

കൊച്ചി∙ ആഗോള റാലിയുടെ ചുവടുപിടിച്ച് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ പ്രധാന സൂചികകളായ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയും ചൊവ്വാഴ്ച റെക്കോർഡ് നിലയിലെത്തി. എല്ലാ സൂചികകളും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎസ് വിപണി എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തിയിരുന്നു. സമാനരീതിയിൽ യൂറോപ്യൻ വിപണികളിലും ഏഷ്യൻ വിപണികളിലുമെല്ലാം കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഉയർച്ചയുടെ പ്രവണത തുടരുകയാണ്.

തിങ്കളാഴ്ച 40938.72ൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത സെൻസെക്സ് ചൊവ്വാഴ്ച 41052.36ലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. വൈകിട്ട് ആയപ്പോഴേയ്ക്ക് സെൻസെക്സ് അതിന്റെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കായ 41401.65ലെത്തി. തുടർന്ന് 41352.17ലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. 12082.45ൽ ചൊവ്വാഴ്ച വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി ഇടയ്ക്ക് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കായ 12182.75 വരെ എത്തി.

തുടർന്ന് നേരിയ ഇടിവിൽ 12165.00ലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. നിഫ്റ്റിക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ 12300 ലെവലിലായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് ചോയ്സ് ബ്രോക്കിങ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനു ജോസഫ് വിലയിരുത്തുന്നു.

വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന സൂചനകൾ:

∙ പ്രധാനമായും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച യുകെയിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബോറിസ് ജോൺസൺ വിജയിച്ചതും യുഎസ് ചൈന പ്രാഥമിക വ്യാപാരക്കരാർ ഏകദേശം ധാരണയായെന്ന വാർത്തകളുമാണ് ആഗോള വിപണികളിൽ പൊതുവേ ഒരു അപ്ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

∙ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വീണ്ടും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച 850 കോടിയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

∙ 2020ൽ മറ്റു വിപണികളെക്കാൾ ഇന്ത്യൻ വിപണി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയും വിപണിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ എഫ്ഐഐ ഒഴുക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേയ്ക്ക് അടുത്ത വർഷം എത്തിയേക്കും. അമേരിക്കയിൽ വരുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പു വർഷമായതിനാൽ ഡോളർ വരുന്ന മീഡിയം ടേമിൽ ദുർബലമായേക്കും. ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേയ്ക്കുള്ള ഫണ്ട് ഒഴുക്ക് കൂട്ടാൻ ഇടയാക്കും. ഈ ഒരു സെന്റിമെന്റ് വിപണിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു.

∙ ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം വിപണിക്ക് നിർണായകമാകും. നേരത്തെ വിപണി ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നതു പോലെ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്ന സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നത് വിപണിയിൽ ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും മുൻനിര ഓഹരികളിൽ മാത്രമുള്ള റാലിയാണ് ഇതെന്നപ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

∙ ചൊവ്വാഴ്ച എച്ച്ഡിഎഫ്സി, എച്ച്‍ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, കോട്ടക് ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, എസ്ബിഐ, ഐടി സ്റ്റോക്കുകളായ ടിസിഎസ്, ഇൻഫോസിസ്, ഏതാനും ഓട്ടോ സ്റ്റോക്കുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്ന് റാലിയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

∙ മധ്യനിര ചെറുകിട ഓഹരികളിൽ നേരിയ ഉയർച്ചയാണ് കാണാൻ ഇടയായത്.

∙ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ മികച്ച പ്രകടനവും വിപണിക്ക് സഹായകമായി.

∙ ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളും ഈ മാസം അവസാനം വരുന്ന യുഎസ്, യുകെ ജിഡിപി ഡേറ്റ തുടങ്ങിയവയാകും ബുധനാഴ്ച വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.

∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കങ്ങളും ആഗോള വിപണി ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കും.

∙ ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫെബ്രുവരി 1ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റിനു മുൻപുള്ള പ്രീബജറ്റ് റാലിയായിരിക്കും പ്രധാനമായും അടുത്ത ഒരു മാസം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്.

