മത്സ്യബന്ധന വള്ളത്തിൽ കപ്പലിടിച്ചു; പരുക്കേറ്റ ആറു തൊഴിലാളികൾ ആശുപത്രിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മത്സ്യബന്ധന വള്ളത്തിൽ കപ്പലിടിച്ച് പരുക്കേറ്റ ആറ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പൂന്തുറ സ്വദേശികളായ സഹായ രാജു ( 52), സഹായം (48), റെയ്മണ്ട് (42), ജയിംസ് (56), സുബിൻ (38), രഞ്ജു (27) എന്നിവരെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആറോടെയാണു സംഭവം.

പൂന്തുറ തീരത്തുനിന്നും ഏതാണ്ട് 16 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലാണ് അപകടം നടന്നത്. കപ്പൽ നിർത്താതെ പോയി. കപ്പലുമായുള്ള കൂട്ടിയിടിയിൽ വള്ളം രണ്ടായി മുറിഞ്ഞെന്ന് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചവർ പറഞ്ഞു. ആറു പേരുടെയും പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല. മറ്റൊരു വള്ളത്തിലെ തൊഴിലാളികളാണ് ആറു പേരെയും കരയ്ക്കെത്തിച്ചത്.



