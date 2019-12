‘ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോകൂ’ ; പൊലീസ് നടപടിയിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ക്യാംപസുകളിലെ പൊലീസ് നടപടിയിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഹർജിക്കാർക്ക് ഹൈക്കോടതികളെ സമീപിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഇതൊരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമാണ്. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ജാമിയ മില്ലിയ, അലിഗഡ് സർവകലാശാലകളിലെ പൊലീസ് നടപടികൾക്കെതിരെയായിരുന്നു ഹർജികൾ.

പൊലീസിനെതിരെ സ്വയമേ കേസെടുക്കില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളാണെന്നു കരുതി നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ആകില്ല. ആദ്യം കലാപം അവസാനിക്കട്ടെ എന്നിട്ടാകാം നടപടിയെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു

English Summary: Supreme Court asks petitioners seeking probe into police crackdown on students in CAA protests to approach High Courts