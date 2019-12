ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായാലോ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചാലോ വെടിവയ്ക്കാന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശം. കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് അംഗഡ‍ിയാണ് വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. ജില്ലാ ഭരണാധികാരികള്‍ക്കും റെയില്‍വേ അധികൃതര്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കിയെന്നു മന്ത്രി അറിയിച്ചു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് എതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു പ്രസ്താവന.

English Summary: If anybody destroys public property shoot them at sight: Suresh Angadi