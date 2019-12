ജാമിയ മില്ലിയ പൊലീസ് നടപടി; ജാലിയൻ വാലാബാഗിനോട് ഉപമിച്ച് ഉദ്ധവ് താക്കറെ

മുംബൈ∙ ജാമിയ മില്ലിയ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയെ ജാലിയൻ വാലാബാഗിനോടുപമിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. പൊലീസ് അടിച്ചമർത്തൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടന്ന ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കുരുതിയെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു.



‘ജാമിയ മില്ലിയ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമം കാണുമ്പോൾ എനിക്കോർമ വരുന്നത് ജാലിയൻ വാലാബാഗിലെ വെടിവയ്പ്പാണ്. യുവശക്തി എന്നത് ഒരു ബോംബാണ്. അതിനു തീ കൊളുത്തരുത്.’– മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിജെപി നയത്തെ താക്കറെ വിമർശിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയാണ്. ജാമിയ മില്ലിയയിലെയും അലിഗഡിലെയും വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് ഹാർവഡ് സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾ സർക്കാരിന് തുറന്ന കത്തെഴുതി. പ്രതിഷേധക്കാരെ അക്രമാസക്തമായി അടിച്ചമർത്തുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കത്ത്. ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ വിദ്യാർഥികൾ അപലപിച്ചു.



