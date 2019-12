സ്പെഷല്‍ ട്രെയിനില്ല; ബെംഗളൂരു മലയാളികൾക്ക് ഇക്കുറിയും ക്രിസ്മസ് യാത്ര ദുരിതം

ബെംഗളൂരു ∙ സ്പെഷല്‍ ട്രെയിന്‍ ഇല്ലാതെ ഇത്തവണയും ബെംഗളൂരു മലയാളികളുടെ ക്രിസ്മസ് യാത്ര. കേരളത്തിലേക്കുള്ള പതിവു ട്രെയിനുകളില്‍ മുവായിരത്തിലേറെ പേരാണ് വെയ്റ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത്. സ്പെയര്‍ ബസുകള്‍ ഇല്ലെന്ന കാരണത്താല്‍ കേരള ആര്‍ടിസി 9 സ്പെഷല്‍ ബസുകളേ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളു. സാഹചര്യം മുതലാക്കി കര്‍ണാടക ആര്‍ടിസിയും സ്വകാര്യ ബസുകളും സ്പെഷല്‍ സര്‍വീസുകള്‍ക്കു ടിക്കറ്റ് ചാര്‍ജ് കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തിയതിനാല്‍ ഇത്തവണയും ക്രിസ്മസ് യാത്ര ബെംഗളൂരു മലയാളികളുടെ പോക്കറ്റ് ചോര്‍ത്തും.

ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ നാളെ കര്‍ണാടക ആര്‍ടിസിക്കു ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്നു 40 സ്പെഷല്‍ ബസുകളാണ് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കായുള്ളത്. പതിവു സര്‍വീസുകളെക്കാള്‍ 500 രൂപ വരെയാണ് ഈ ബസുകളില്‍ അധികമായി ഈടാക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്നുള്ള ദീര്‍ഘദൂര സ്വകാര്യ ബസുകളില്‍ 4000 രൂപ വരെയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാര്‍ജ്. തിരുവനന്തപുരം (തിരുനെല്‍വേലി വഴി 3400 രൂപ), പത്തനംതിട്ട (3000), കോട്ടയം (3000), എറണാകുളം (3950), കോഴിക്കോട് (2000) എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക്.

കേരള ആര്‍ടിസി കൂടുതല്‍ സ്പെഷലുകള്‍ ഇറക്കാത്തതും ദക്ഷിണ പശ്ചിമ റെയില്‍വേ സ്പെഷല്‍ ട്രെയിന്‍ അനുവദിക്കാത്തതുമാണ് നിരക്കു കൊള്ളയ്ക്കു വളമിടുന്നതെന്നു യാത്രക്കാര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ശബരിമല സീസണ്‍ ആയതിനാല്‍ ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്നു കോട്ടയം, ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനുകളിലെ ടിക്കറ്റുകള്‍ മാസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പേ വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു. എന്നിടും സ്പെഷല്‍ ട്രെയിന്‍ അനുവദിക്കാന്‍ റെയില്‍വേ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല.

