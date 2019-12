ധനുമാസ കുളിർ മറന്ന് കേരളം; മഞ്ഞിൻ പുതപ്പണിഞ്ഞ് ഉത്തരേന്ത്യ

പത്തനംതിട്ട ∙ ധനുമാസം പിറന്നിട്ടും പുതപ്പു മാറ്റിയെത്താൻ മടിച്ച് കുളിരും തണുപ്പും. പിന്നിൽ നിന്നു ചരടു വലിച്ച് അറബിക്കടൽ. മ‍ഞ്ഞും തണുപ്പും കേരളത്തിൽ തലനീട്ടിയെത്താറുള്ളത് ഡിസംബർ പകുതിയോടെയാണ്. ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ നിന്നുള്ള തണുപ്പാണ് ഹിമാലയം കടന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ച് ഡെക്കാണും പിന്നിട്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വിരുന്നെത്തുന്നത്.



ഡൽഹിയിലും മറ്റും അതിശൈത്യം ഏഴു ഡിഗ്രിവരെയായി. ഹൈദരാബാദിലും ബെംഗളൂരുവിലും 17 ഡിഗ്രിയായി രസനിരപ്പു താണു. 18, 19 തീയതികളിൽ ഉത്തേരേന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അതിശൈത്യത്തിനും മൂടൽ മഞ്ഞിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ന്യൂഡൽഹി കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. പുനലൂരിലും കൊച്ചി സിയാൽ വിമാനത്താവളത്തിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം 18 ഡിഗ്രിയും പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം തുടങ്ങി മലയോര ജില്ലകളിൽ 19 ഡിഗ്രിയും രേഖപ്പെടുത്തി. തീരദേശ നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരത്തും ആലപ്പുഴയിലും കണ്ണൂരിലും മറ്റും 23 ഡിഗ്രിവരെയാണ് കുറഞ്ഞ താപനില.

പിന്നിൽ തുലാമഴ മേഘങ്ങൾ

തണുപ്പിനെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന തുലാമഴ മേഘങ്ങളാണെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ഡിസംബർ പകുതിയോടെ പൂർണമായും ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിരുന്ന പതിവു വിട്ട് ഇവ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്. അറബിക്കടലിലെ സമുദ്രോപരിതല താപനില 30 ഡിഗ്രിയായി തുടരുകയാണ്.

ആഗോള താപന ഫലമായി ഈ വർഷം എട്ടോളം ചുഴലിക്കാറ്റുകളാണ് അറബിക്കടലിൽ പിറവിയെടുത്തത്. ഇടയ്ക്കിടെ നേരിയ തോതിൽ മഴ പെയ്യുന്നതിനു കാരണമിതാണ്. ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ ഡിസംബർ 17 വരെയുള്ള തുലാമഴക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് 29 ശതമാനം അധികമഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 48 സെന്റീമീറ്റർ ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 62 സെമീ മഴ ലഭിച്ചു. 21 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നേരിയ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം.

English Summary: Cold weather is low in Kerala compare to other North Indian States