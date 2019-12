ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായവുമായി ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദ് ഷാഹി ഇമാം സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബുഖാരി.‌ ഇന്ത്യക്കാരായ മുസ്‌‍ലിംകളെ നിയമം യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ല. ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റര്‍ (എൻആർസി) ഇതുവരെ നിയമം ആയിട്ടില്ലെന്ന് ഓർക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും (സിഎഎ) ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററും (എൻആർസി) തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സിഎഎ നിയമമായി. എൻആർസി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടു മാത്രമെയുള്ളൂ, നിയമമായിട്ടില്ല. പാക്കിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മുസ്‍ലിം അഭയാർഥികൾക്കു സിഎഎ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കിട്ടില്ല. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്‍ലിംകളെ യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നതല്ല’– വാർത്താ ഏജൻസി പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോയിൽ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബുഖാരി പറഞ്ഞു.



പ്രതിഷേധിക്കാനും സമരം നടത്താനും ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അതിൽനിന്ന് ആർക്കും നമ്മളെ തടയാനാകില്ല. വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച്, സംയമനത്തോടെ ആകണം പ്രതിഷേധങ്ങൾ. വൈകാരിക സംയമനം ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ അതീവ പ്രധാന്യമുള്ളതാണെന്നും ഇമാം വ്യക്തമാക്കി. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം മുസ്‌ലിംകളോടു വിവേചനം കാണിക്കുന്നു, മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പൗരത്വം ഭരണഘടനയ്ക്ക് എതിരാണ് തുടങ്ങിയ വാദങ്ങളുയർത്തിയാണു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും മറ്റുള്ളവരും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സമരരംഗത്തുള്ളത്.



