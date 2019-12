പൗരത്വ നിയമം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഒടുക്കത്തിന്റെ തുടക്കം: കമൽ ഹാസൻ

ചെന്നൈ ∙ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണെന്നും പൗരത്വ നിയമം കേന്ദ്രത്തിലെ ദേശവിരുദ്ധ സർക്കാരിന്റെ അവസാനത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്നും മക്കൾ നീതി മയ്യം പ്രസിഡന്റ് കമൽ ഹാസൻ. പൗരത്വ നിയമത്തെ പാർലമെന്റിൽ പിന്തുണച്ചതോടെ അണ്ണാഡിഎംകെ തമിഴ് ജനതയെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ അവരുടെ യജമാനന്മാരെ അനുസരിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. ആരാണു അവരുടെ യജമാനന്മാരെന്നു ജനങ്ങൾക്കറിയാം- കമൽ പറഞ്ഞു.



രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി താഴോട്ടു വീഴുന്നു. വിലക്കയറ്റം ആകാശത്തേക്കു കുതിക്കുന്നു. ദരിദ്രരായ കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ അതു പരിഹരിക്കാതെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കൊണ്ടുവരാനുള്ള തിടുക്കം എന്തിനാണ്? പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്കു പൗരത്വം നൽകുകയും ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അതു നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? രാജ്യത്ത് ക്യാംപസുകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധം നല്ല ലക്ഷണമാണ്. വിദ്യാർഥി സമൂഹം രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നതു ഭാവിക്കു ഗുണകരമാണ്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനു പിന്നാലെ ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കിയാൽ എതിർക്കാൻ ഏതറ്റംവരെയും പോകുമെന്നും കമൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: It's the beginning of the end for BJP: Kamal Haasan slams Citizenship Act