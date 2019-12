ന്യൂഡൽഹി∙ ' അവർ ഉള്ളിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി എല്ലാവരെയും ലാത്തികൊണ്ട് അടിച്ചോടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു...എന്നെയും അവർ തല്ലി. ആദ്യം എന്റെ കൈകൾ അടിച്ചൊടിച്ചു, എന്റെ വിരലിൽ പൊട്ടലുണ്ട്. പിന്നീട് എന്റെ കണ്ണുകളിൽ അടിച്ചു. ഞാൻ ഓടാൻ ശ്രമിച്ചു...ശുചിമുറിയിൽ ഒളിച്ചു, അവിടെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് ബോധരഹിതനായിപ്പോയി....'മൂന്നു ദിവസം മുൻപ് ജാമിയ മില്ലിയ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമത്തിൽ ക്രൂരമായി പരുക്കേറ്റ് ഇടതു കണ്ണിനു കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട മിനാജുദ്ദീൻ എന്ന വിദ്യാർഥിയുടെ വാക്കുകളാണ്. സർവകലാശാലയുടെ ലൈബ്രറിയ‌ിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമത്തിലാണ് അവസാന വർഷ എൽഎൽഎം വിദ്യാർഥിയായ മിനാജുദ്ദീന് മർദ്ദനമേറ്റത്. “പൂർണ്ണ ആയുധധാരികളായ” ഇരുപ്പത്തഞ്ചോളം പൊലീസുകാർ ലാത്തികളുമായെത്തി ക്രൂരമായ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നെന്നു വിദ്യാർഥി പറഞ്ഞു.

'ലൈബ്രറിയിൽ ഒരു എംഫിൽ സെഷൻ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസുകാർ ലൈബ്രറിയിലേക്കു കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിപ്പു ലഭിച്ചു. പെട്ടെന്നു തന്നെ ഇരുപത്–ഇരുപത്തഞ്ചോളം ആയുധധാരികളായ പൊലീസുകാർ ഹെൽമറ്റും ലാത്തികളുമായി അകത്തേക്ക് ഇരച്ചു കയറി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഞാൻ ശുചിമുറിയ്ക്കരികെ ചോരയൊലിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു. കുറച്ചു സുഹൃത്തുക്കൾ വന്ന് എന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. അവിടെനിന്ന് എയിംസിലേക്കും പിന്നീട് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കും അയച്ചു. വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. വലതു കണ്ണിലെ കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന‌ത്'.... വീർത്തുകെട്ടിയ കണ്ണുമായി ഇരുപത്തിയാറുകാരൻ പറഞ്ഞു.

ജാമിയയിൽ സഹപാഠിയെ ആക്രമിക്കാനടുക്കുന്ന പൊലീസിനു നേരെ കൈചൂണ്ടുന്ന ആയിഷ റെന്ന

അതിക്രമത്തിനു ശേഷം ജാമിയയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന വിഡിയോകളിൽ തലയിൽ നിന്ന് ചോരയൊലിച്ച് ശുചിമുറിയ്ക്കു സമീപം ബോധരഹിതനായി കിടക്കുന്ന മിനാജുദ്ദീന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ജാമിയയിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളുടെ വ്യപ്തിയിലേക്കു വിരൽചൂണ്ടുന്നതായിരുന്നു ആ ദൃശ്യങ്ങൾ.

തിങ്കളാഴ്ച ജാമിയ സർവകലാശാലയ്ക്കുള്ളിൽ അരങ്ങേറിയ അക്രമസംഭവങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ലൈബ്രറിക്കുള്ളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടേത്. ലൈബ്രറിക്കുള്ളിൽ കുട്ടികൾ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുന്നതും, കസേരകളും ബുക്കുകളും ചിതറികിടക്കുന്നതും പൊട്ടിയ ജനൽച്ചില്ലകളും കണ്ണീർവാതക ഷെല്ലുകളും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. ചില വിഡിയോകളിൽ വെടിയൊച്ചകൾ പൊലെ ശബ്ദങ്ങളും കേൾക്കാം.

ജാമിയയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന്

പൊലീസ് രണ്ടോ മൂന്നോ കണ്ണീർ വാതക ഷെല്ലുകൾ കുട്ടികൾക്കു നേരെ പ്രയോഗിച്ചെന്നാണ് ലൈബ്രറി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞത്. കണ്ണീർ വാതകം നിറഞ്ഞതിനാൽ ഫാൻ ഇടാൻ കുട്ടികൾ പറയുന്നതും വിഡിയോകളിൽ കേൾക്കാം. ക്യാംപസിനുള്ളിലെ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാനായി നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപൊയതായി ഒരു വിദ്യാർഥി പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികളെ നിരനിരയായി നടത്തി കൈ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി മാർച്ചു ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.

ജാമിയ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധം.

ജാമിയ മില്ലിയയിലെ പൊലീസ് അതിക്രമത്തിനെതിരെ കനത്ത പ്രതിഷേധം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. തോക്കും മറ്റ് ആയുധങ്ങളുമായി വൻ സൈന്യം അനുവാദമില്ലാതെ ക്യാംപസിൽ കയറിയത് വലിയ കോലാഹലങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. എന്നാൽ പുറത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ ക്യാംപസിനുള്ളിലേക്കു കയറിയപ്പോൾ അവരെ പിന്തുടർന്ന് കയറിയതാണെന്നാണു പൊലീസിന്റെ വാദം. പൊലീസ് വെടിയുതിർത്തിട്ടില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ വെടിയേറ്റ പരുക്കുകളുമായി രണ്ടു പേരെ ഡൽഹിയിലെ സഫർജങ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

