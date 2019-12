കെഎസ്ആർടിസി ലാഭത്തിലല്ലെങ്കിലും മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിൽ: എം.പി.ദിനേശ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെഎസ്ആർടിസി ലാഭത്തിലല്ലെങ്കിലും പടിപടിയായി പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തി മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്ന് സിഎംഡി എം.പി.ദിനേശ് ഐപിഎസ്. വിമർശനത്തിനു വേണ്ടി വിമർശനമുന്നയിക്കുമ്പോൾ നേട്ടങ്ങൾ കാണാതെ പോകരുതെന്നും, പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം മാറ്റാൻ ചെറിയ കാലയളവ് പോരെന്നു മനസിലാക്കണമെന്നും സിഎംഡി സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി.



2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ 16 വരെ വരെ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് വരുമാനമായി ലഭിച്ചത് 1625.90 കോടി രൂപയാണ്. എന്നാൽ 2019ൽ ഇതേകാലയളവിൽ 1641.18 കോടി രൂപ വരുമാനമുണ്ടായി. ആകെ വരുമാനത്തിൽ 15.28 കോടി രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായതെന്നു സിഎംഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെ ബസ്സുകളിൽ പ്രതിദിനം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് 27.80 ലക്ഷം പേരായിരുന്നു. 2019ൽ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 27.92 ലക്ഷമായി. പ്രതിമാസം 1.5 ലക്ഷം യാത്രക്കാരെ അധികമായി ലഭിച്ചു. 2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ഒരു ബസ്സിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ശരാശരി വരുമാനം 12,707 രൂപയായിരുന്നു. 2019ൽ ഇതേകാലയളവിൽ അത് 13,615 രൂപയായി വർധിച്ചു. ഒരു ബസ്സിന് ഏകദേശം 908 രൂപ അധിക വരുമാനമായി ലഭിച്ചു.

ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനായി 2018 നവംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ 1920.95 കോടി രൂപയായിരുന്നു ആകെ ചെലവ്. 2019ൽ ആകെ ചെലവ് 1831.39 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിച്ചതിലൂടെ 89.46 കോടി രൂപയാണ് ലാഭിച്ചത്. ഓപ്പറേഷൻ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതോടെ ചെലവുകളിൽ 91 കോടി മിച്ചം പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കെഎസ്ആർടിസിക്ക് പെൻഷൻ വിതരണത്തിനു സർക്കാർ നൽകുന്ന ധനസഹായത്തിനു പുറമേ 2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സർക്കാർ സഹായമായി 222.70 കോടി രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019ൽ ഇതേ കാലയളവിൽ സർക്കാർ ധനസഹായം 186 കോടി രൂപയാണ്.

2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വരവും ചെലവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം 383.74 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെങ്കിൽ 2019ൽ ഇതേകാലയളവിൽ വരവും ചെലവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം 289.11 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. നഷ്ട ഇനത്തിൽ 94.63 കോടി രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും ചെലവാകുന്ന ഡീസലിന്റെ അളവ് 2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 4.12 ആയിരുന്നു എങ്കിൽ 2019 ൽ ഇതേകാലയളവിൽ 4.17 ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നു തന്നെ പ്രതിമാസം ഒരു കോടി രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

2018 ഡിസംബർ 1 മുതൽ 16 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ടിക്കറ്റ് വരുമാനമായി 102.62കോടി രൂപ ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ, 2019 ൽ ഇതേ കാലയളവിൽ 110.29 കോടി രൂപ ലഭിച്ചു. ഒറ്റ മാസത്തിൽ തന്നെ 8 കോടി രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടായെന്നും പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കെഎസ്ആർടിസിക്ക് കൂടുതൽ ധനസഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രിയും മാനേജ്മെൻറും നൽകിയ അപേക്ഷ ധനവകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.

English Summay: KSRTC on the way of changes, says M P Dinesh IPS