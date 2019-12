നിർഭയ കേസ് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നീളും, മരണവാറന്റ് ഉടനില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിർഭയ കേസ് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നീളും. മരണവാറന്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാകില്ല. പ്രതികളുടെ മരണ വാറന്റ് സംബന്ധിച്ച കേസ് അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതി ജനുവരി ഏഴിലേക്കു മാറ്റി. വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതി അക്ഷയ് കുമാർ സിങ് നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉത്തരവ്. പ്രതികൾക്ക് പുതിയ നോട്ടിസ് നൽകാനും തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതരോടു കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

ജസ്റ്റിസ് ആര്‍. ഭാനുമതി അധ്യക്ഷയായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണു പ്രതിയുടെ ഹർജി തള്ളിയത്. 2017-ലെ വിധിയില്‍ തെറ്റില്ലെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. ആരെയും വധിക്കാൻ ആര്‍ക്കും അവകാശമില്ലെന്നും കേസില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതി അക്ഷയ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

2012 ഡിസംബർ 16നു രാത്രിയാണ് പാരാ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനും ക്രൂരമർദനത്തിനും ഇരയായത്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം സിംഗപ്പൂരിൽ ചികിത്സയിലായിരിക്കെ അവൾ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാൾ ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരായിരുന്നു കേസിലെ പ്രതികൾ. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി രാംസിങ് 2013 മാർച്ചിൽ തിഹാർ ജയിലിൽ വച്ച് ജീവനൊടുക്കിയിരുന്നു. പ്രതികളായ മുകേഷ്, വിനയ് ശർമ, അക്ഷയ് കുമാർ സിങ്, പവൻ ഗുപ്ത എന്നിവർക്കു സുപ്രീം കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതിക്കു ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് മൂന്നു വർഷം തടവു ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. മൂന്നു പ്രതികൾ നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു.

English Summary: Nirbhaya Case: Next Hearing On Jan 7, Time Granted To Convicts For Legal Remedies