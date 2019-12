ഉൽക്ക പോലെ പ്രഹരം, വേഗം; ആകാശത്ത് ആർക്കും തടയാനാകാതെ റഷ്യൻ മിസൈൽ

മോസ്കോ∙ ലോകത്തെ ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിനും തടുക്കാനാകാത്തതെന്ന അവകാശവാദവുമായി റഷ്യ വികസിപ്പിച്ച മിസൈൽ വിന്യാസത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. ആണവായുധം ഉൾപ്പെടെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മിസൈൽ ‘ഒരു ഉൽക്കാശില പോലെ’ എതിരാളികളുടെ മേൽ പ്രഹരമേൽപിക്കുമെന്നാണ് പ്രസി‍ഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ പ്രതികരിച്ചത്. ഡിസംബർ അവസാനം മിസൈൽ വിന്യസിക്കുന്നതിനാണു റഷ്യയുടെ ആലോചന.

പുത്തന്‍ റോക്കറ്റുകളുടെ ആദ്യ റെജിമെന്റ് റഷ്യയുടെ അവെൻഗാർഡ് മിസൈൽ സംവിധാനത്തോടൊപ്പം ഡോംബറോവ്സായ റോക്കറ്റ് ഡിവിഷനിൽ ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് റഷ്യൻ സ്ട്രാറ്റജിക് മിസൈല്‍ ഫോഴ്സസ് (ആര്‍വിഎസ്എൻ‌) കമാൻഡർ സെർജി കാരകേവ് റഷ്യൻ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. യുദ്ധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു തന്നെയാണു പുതിയ മിസൈലുകൾ വിന്യസിക്കുന്നതെന്ന് റഷ്യയുടെ ‘ടാസ്’ വാർത്താ ഏജൻസിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ‘ഉൽക്കാ മിസൈലുകളുടെ’ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പക്ഷേ റഷ്യ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

അവെൻഗാർഡ് പരീക്ഷണം

അതിനിടെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുതിയ മിസൈൽ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും റഷ്യ പുറത്തുവിട്ടു. ബഹിരാശത്തെ കരുത്ത് കൂട്ടുന്നതിനുള്ള സൈനിക നീക്കത്തിന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ശ്രമം തുടരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഇത്. വ്യോമസേനയ്ക്കു കീഴിൽ 73,800 കോടി ഡോളറിന്റെ പദ്ധതിയാണ് യുഎസ് പുതിയ സ്പേസ് ഫോഴ്സിനു വേണ്ടി വകയിരുത്തുന്നത്.

എന്നാൽ റഷ്യയുടെ കുപോൾ അഥവാ ഡോം എന്നു പേരിട്ട പുതിയ സംവിധാനത്തിന് ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ വരുന്നതു മാത്രമല്ല, അവയുടെ ലാൻഡിങ് സൈറ്റ് വരെ കണ്ടെത്താനാകും. മുന്നറിയിപ്പു നൽകാനുള്ള ‘തുന്ദ്ര’ എന്നു പേരിട്ട മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റുകൾ 2015 മുതൽ ബഹിരാകാശത്തു സജ്ജമാണ്. യുഎസ് സർവൈലൻസ് സംവിധാനമായ എസ്ബിഐആർഎസിനു തുല്യമായാണ് കുപോളിന്റെയും വിന്യാസം.

‘ഉൽക്കാ മിസൈൽ’ എന്തിന്?

കസാഖ്സ്ഥാൻ അതിർത്തിക്കു സമീപത്തെ ഒറെൻബർഗ് റീജ്യന്റെ ഭാഗമാണ് ഡോംബറോവ്സായ റോക്കറ്റ് ഡിവിഷൻ. ഭാവിയിൽ ഉപയോഗത്തിനായി പുതിയ സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന റഷ്യൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ അവെൻഗാർഡ് ഹൈപ്പർസോണിക് ഗ്ലൈഡ് വെഹിക്കിൾ സംവിധാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

2018 മാർച്ചില്‍ പുടിൻ റഷ്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന അര ഡസനോളം പുതിയ ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായാണു പുതിയ മിസൈലുകളുടെയും പരീക്ഷണം. ശബ്ദത്തേക്കാൾ 20 മടങ്ങ് വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് അവെൻഗാർഡ് ഹൈപ്പർസോണിക് ഗ്ലൈഡ് വെഹിക്കിൾ. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിനു പുറത്തു കടക്കാനും ലോകത്തിന്റെ ഏതു മൂലയിലും 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആക്രമണം നടത്താനും ഇവയ്ക്കു സാധിക്കും.

അസാധാരണ യുദ്ധ മികവാണ് ഇതിന് റഷ്യൻ വിദഗ്ധർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. പരീക്ഷണ സമയത്ത് 7000 എംപിഎച്ച് വേഗതയിൽവരെ ഇതു സഞ്ചരിച്ചു. ഒരിക്കലും കീഴടക്കാൻ സാധിക്കാത്തതെന്നാണ് പുടിൻ ആയുധത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ലോകത്തുള്ള ഏതു മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെയും ഭേദിക്കാൻ അവെൻഗാർഡിന് സാധിക്കും. ‘അദൃശ്യ’ ആക്രമണമായിരിക്കും ഇവയുടേതെന്നും റഷ്യയുടെ ആത്മവിശ്വാസം.

യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മുന്നിലും റഷ്യ അവെൻഗാർഡിനെ നേരത്തേ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. യുഎസുമായുണ്ടാക്കിയ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബർ 24–26 ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു റഷ്യൻ അതിർത്തിയിൽ യുഎസ് പരിശോധകർക്കു മുന്നിലുള്ള അവെൻഗാർഡിന്റെ പരീക്ഷണം.

English Summary: Russia has confirmed that its new Avangard missile system will be deployed for the first time this month