ശ്രീനഗറിലെ ജാമിയ മസ്ജിദ് ആരാധനയ്ക്കായി തുറന്നു; പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയ ശേഷം ആദ്യം

ശ്രീനഗർ∙ കശ്മീരിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ജാമിയ മസ്ജിദ് ബുധനാഴ്ച ആരാധനയ്ക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തു. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ അടച്ച പള്ളി അതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് തുറക്കുന്നത്. നാലു മാസത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായി വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർഥനയ്ക്കായി അധികാരികൾ അനുവാദം നൽകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പള്ളി 1947ൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും കാലം അടച്ചിടുന്നതെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. 3000 ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്ന ജാമിയയിൽ മുഫ്തി ഗുലാം റസൂലിനറെ നേതൃത്വത്തിൽ 70 പേരാണ് ബുധനാഴ്ച പ്രാർഥന അർപ്പിച്ചത്.



നീണ്ട നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ജാമിയ മസ്ജിദ് തുറന്നതിലുള്ള സന്തോഷത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ. സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നും നാളുകൾക്കു ശേഷം ശ്വാസം തിരിച്ചു ലഭിച്ചതു പോലെയാണ് തോന്നുന്നതെന്നുമാണ് പ്രദേശവാസികളില്‍ ഒരാൾ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞത്.

ഓഗസ്റ്റിൽ കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ ജാമിയ മസ്ജിദ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പള്ളികളും മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളും അടച്ചിടുകയും ഒത്തുചേരുന്നതിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജാമിയ മസ്ജിദിലെ പ്രധാന പുരോഹിതനായ ഉമർ ഫറൂഖ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിഘടനവാദികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

