‘ബിജെപി വിഴുപ്പലക്കുന്ന യന്ത്രം; രാജ്യം കത്തിക്കലല്ല ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ജോലി’

കൊൽക്കത്ത∙ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നാലും പൗരത്വ ഭേദതി നിയമവും ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടികയും നടപ്പാക്കില്ലെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ മഹാറാലിയിൽ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കും ബിജെപിക്കുമെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉയർത്തിയ മമത നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണെന്നും വെറുമൊരു ബിജെപി നേതാവല്ലെന്നു മനസിലാക്കണമെന്നും ആഞ്ഞടിച്ചു.

പാക്കിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയ മുസ്‌ലിം ഇതര കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്ന നിയമത്തിനെതിരെ കൊൽക്കത്തയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിനത്തിലാണ് സർക്കാരിനെതിരെ മമത ആഞ്ഞടിച്ചത്.



പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടികയും ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളാണ്. ഈ നിയമം െകാണ്ട് ഇന്ത്യ വിട്ട് ആർക്കും പോകേണ്ടി വരില്ലെന്നു പറയുന്ന ബിജെപി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ രഹസ്യ അജൻഡ പുറത്തായി കഴിഞ്ഞു. ഈ നിയമം ആർക്കും ഒരു ദോഷവും വരുത്തില്ലെന്നു പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പാൻ, ആധാർ രേഖകൾ സ്വീകാര്യമല്ല. പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യം? ബിജെപിയിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രത്തകിടോ? ബിജെപി ഒരു വിഴുപ്പലക്കുന്ന യന്ത്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു– മമത പരിഹസിച്ചു.



രാജ്യത്തിനു തീയിടുകയല്ല, സമാധാനം കൊണ്ടു വരികയെന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി– അമിത് ഷായെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് മമത പറഞ്ഞു. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഈ മണ്ണിലെ മക്കളെ പാർപ്പിക്കാൻ എത്ര കോണ്‍സന്‍ട്രേഷന്‍ ക്യാംപുകൾ പണിയാനാണു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് വികസനം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ദുരിതം വിതയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിച്ചു. 35 ശതമാനം വോട്ടുകൾ മാത്രം നേടിയാണ് നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ എത്തിയത്. 65 ശതമാനം ആളുകളും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇല്ലെന്നു നിങ്ങൾ മനസിലാക്കണം– മമത പറഞ്ഞു.



അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മമത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ‘ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പൗരത്വ നിയമമോ എൻ‌ആർ‌സിയോ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാനോ എന്നെ തടവിലാക്കാനോ കഴിയും. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ കറുത്ത നിയമം നടപ്പാക്കില്ല. ബംഗാളിൽ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ അവരെന്റെ മൃതദേഹത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് അത് ചെയ്യണം’– തിങ്കളാഴ്ചത്തെ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് മമത പറഞ്ഞു.

English Summary: "Your Job Is Not To Set Fire In Country...": Mamata Banerjee To Amit Shah