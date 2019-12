സിഐടിയു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ തുടരും

ആലപ്പുഴ ∙ സിഐടിയു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദനും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി എളമരം കരീമും ട്രഷററായി പി.നന്ദകുമാറും തുടരും. 20 വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരെയും 20 സെക്രട്ടറിമാരെയും ഇന്നലെ സമാപിച്ച സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തിരഞ്ഞെടുത്തു.



വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരിൽ മന്ത്രിമാരായ ജെ.മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയും എ.കെ.ബാലനും ടി.പി.രാമകൃഷ്ണനുമുണ്ട്. ഭാരവാഹികളിൽ 10 വനിതകളുണ്ട്. 4 വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരും 6 സെക്രട്ടറിമാരും.

മറ്റു വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ: എം.കെ.കണ്ണൻ, കെ.ജെ.തോമസ്, എസ്.ശർമ, കെ.കെ.ജയചന്ദ്രൻ, കെ.പി.മേരി, പി.ജെ.അജയകുമാർ, കൂട്ടായി ബഷീർ, നെടുവത്തൂർ സുന്ദരേശൻ, പി.എസ്.മധുസൂദനൻ, എസ്.ജയമോഹനൻ, യു.പി.ജോസഫ്, സി.കെ.മണിശങ്കർ, വി.ശശികുമാർ, പി.സജി, ജോസ് ടി.ഏബ്രഹാം, സി.എസ്.സുജാത, സുനിത കുര്യൻ.

സെക്രട്ടറിമാർ: കെ.ഒ.ഹബീബ്, കെ.കെ.ദിവാകരൻ, കെ.ചന്ദ്രൻ പിള്ള, എൻ.പത്മലോചനൻ, കെ.പി.സഹദേവൻ, വി.ശിവൻകുട്ടി, എം.ചന്ദ്രൻ, കാട്ടാക്കട ശശി, വി.സി.കാർത്യായനി, കെ.എൻ.ഗോപിനാഥ്, ടി.കെ.രാജൻ, പി.പി.ചിത്തരഞ്ജൻ, പി.പി.പ്രേമ, കെ.എസ്.സുനിൽകുമാർ, സി.കെ.ഹരികൃഷ്ണൻ, സി.ബി.ചന്ദ്രബാബു, പ്രസന്നകുമാരി, ധന്യ അബീദ്, ഒ.സി.ബിന്ദു, ദീപ കെ.രാജൻ.

