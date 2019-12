പൗരത്വ നിയമം: വിശദീകരിക്കാന്‍ ബിജെപിയും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയും

കൊച്ചി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം സംബന്ധിച്ചു വിശദീകരിക്കാന്‍ 23 മുതൽ 31 വരെ ബിജെപി സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി ബോധവൽക്കരണവും പ്രചാരണവും നടത്തും. 24, 26 തിയതികളിൽ ജില്ലാകേന്ദ്രങ്ങളിലും തുടർന്ന് നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലും ജനസമ്പർക്കം നടത്തും. സത്യാവസ്ഥ കേരളത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ആശങ്കയുള്ളവരെ ഒപ്പം ചേർത്തുപിടിക്കാനുമാണ് പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.ടി. രമേശ് അറിയിച്ചു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് എതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയും രംഗത്തിറങ്ങുന്നു. നിയമത്തെക്കുറിച്ചു ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനു ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണു തീരുമാനം. ഒന്നിനു ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യും. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണു വിശദീകരണ സമ്മേളനങ്ങൾ.

‘ കേരളത്തിലേക്കു നുഴഞ്ഞു കയറിയ ബംഗ്ലദേശികളെ പുറത്താക്കണം’



കേരളത്തിലേക്ക് അനധികൃതമായി കുടിയേറിയ ബംഗ്ലദേശികളെ പുറത്താക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയാറാകണമെന്നു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ.പി.ശശികല ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘‘ ഒരു രേഖയും ഇല്ലാത്ത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അഭയ കേന്ദ്രമായി കേരളം മാറരുത്. ഇത്തരക്കാർ ഒട്ടേറെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണു ചെയ്യുന്നത്. അതു ഗൗരവമായി കാണണം. 30 ലക്ഷത്തോളം അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ ഒരു രേഖയുമില്ലാതെ താമസിക്കുന്നുവെന്നാണു സർക്കാരിന്റെ കണക്ക്. ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയെ അതിഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്’’ – ശശികല പറഞ്ഞു.



‘പൗരൻമാർക്കു പ്രശ്നമുണ്ടാകില്ല’



‘‘ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം മൂലം പൗരൻമാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല. 2014 നു മുൻപു കേരളത്തിൽ താമസം തുടങ്ങിയ, അതിനുശേഷം ജനിച്ച ഏതു മുസ്‌ലിംകൾക്കാണു നിയമം മൂലം പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നതെന്നു പറയട്ടെ. നിയമത്തിലെ ഏതു വ്യവസ്ഥയോടാണ് എതിർപ്പെന്നു ചർച്ച ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ, നടക്കുന്നത് ആസൂത്രിതമായ കലാപമാണ്’’ – ശശികല ആരോപിച്ചു.

English Summary: Anti-CAA stir, BJP, Hindu Aikya Vedi to educate people on the postive side of CAA