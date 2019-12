നിർഭയ: പ്രായപൂർത്തിവാദം തള്ളി, അഭിഭാഷകനു പിഴ; വ്യാജരേഖയ്ക്കെതിരെ നടപടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിർഭയ കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ തനിക്കു പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ലെന്നു കാണിച്ച് കേസിലെ പ്രതികളിലൊരാളായ പവൻ കുമാർ ഗുപ്ത നൽകിയ ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. 2012 ഡിസംബറിൽ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിനിരയായി പെണ്‍കുട്ടി മരിക്കുമ്പോൾ തനിക്കു പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു പവൻ കുമാറിന്റെ വാദം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബാലനീതി നിയമപ്രകാരം തന്റെ കേസ് പരിഗണിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിൽ ആവശ്യം.

എന്നാൽ ഇതു തള്ളിയ ജസ്റ്റിസ് സുരേഷ് കുമാർ പവന്റെ അഭിഭാഷകൻ എ.പി.സിങ്ങിന് 25,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. ഹാജരാകണമെന്നു കാണിച്ച് ഒട്ടേറെ തവണ നിർദേശിച്ചിട്ടും എത്താതെ ‘ഒളിച്ചുകളി’ നടത്തി കോടതിയുടെ സമയം പാഴാക്കിയതിനാണു പിഴ. പവന്റെ പ്രായം സംബന്ധിച്ച വ്യാജരേഖ ഹാജരാക്കിയതിന് സിങ്ങിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഡൽഹി ബാർ കൗൺസിലിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിർഭയ കേസിൽ വിധിച്ച വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ പ്രതികളിലൊരാളായ അക്ഷയ് കുമാർ സിങ് നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ബുധനാഴ്ച സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഇവരെക്കൂടാതെ മുകേഷ്, വിനയ് ശര്‍മ എന്നിവരാണു കേസിലെ മറ്റു പ്രതികൾ. 2012 ഡിസംബർ 16നു രാത്രിയാണ് ഡൽഹിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിക്ക് ക്രൂരമായ പീഡനമേറ്റതും ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഡിസംബർ 29നു മരിച്ചതും.

