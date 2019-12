‘അവൾ ചരിത്രം പഠിക്കുകയല്ല, രചിക്കുകയാണ്’ ; വലിച്ചിഴച്ചവർക്ക് ‘പൂക്കൾ’

ന്യൂഡൽഹി ∙ തോക്കെടുത്തില്ല, ലാത്തി വീശിയില്ല, വലിച്ചിഴച്ചില്ല. സ്നേഹത്തിന്റേയും സാഹോദര്യത്തിന്റേയും പ്രതീകമായി വിദ്യാർഥികൾ നീട്ടിയ പൂക്കൾ പൊലീസ് ഹൃദയപൂർവം വാങ്ങി. സമരത്തിനിടെ പൂക്കൾ കയ്യിലേന്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച വിദ്യാർഥികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആ പൂക്കൾ ഡൽഹി പൊലീസ് വാങ്ങിയത്. നിറയുന്ന വസന്തം എന്ന പോലെ ഇൗ ദൃശ്യങ്ങൾ രാജ്യമാകെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.

‘എന്റെ അച്ഛൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ചരിത്രം പഠിക്കുകയാണെന്നാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലല്ലോ ‍ഞാൻ ചരിത്രമുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണെന്ന്.’ ഒരു കയ്യിലെ പ്ലക്കാർഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി മറു കയ്യിൽ റോസാപ്പൂവ് ഡൽഹി പൊലീസുകാരനെ നേരെ നീട്ടിയ പെൺകുട്ടിയുടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി. തെരുവിൽ വലിച്ചിഴച്ച പൊലീസിനോട് ഇതിലും മികച്ച പ്രതിഷേധം മറ്റെന്താണ്?

‘വരൂ.. ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം വരൂ.. ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. ഞങ്ങൾ യുവജനങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഡൽഹി പൊലീസ് ലാത്തി കൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കരുത്..’ റോസാപ്പൂവ് പൊലീസിന് നേരെ നീട്ടി മുദ്രാവാക്യമായി വിദ്യാർഥികൾ വിളിച്ചു.

