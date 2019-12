ബന്ദ(യുപി)∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഫത്തേപ്പുര്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ ലൈംഗികപീഡനത്തിനു ശേഷം തീകൊളുത്തിയ പത്തൊന്‍പതുകാരി മരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അകന്ന ബന്ധുവും അയല്‍വാസിയുമായ യുവാവ് വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു തീ കൊളുത്തിയത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് പെണ്‍കുട്ടി മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു.

90 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ പെണ്‍കുട്ടി കാന്‍പുരിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ജീവന്‍രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണു ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്തിയിരുന്നത്. പീഡന പരാതി നല്‍കിയ പെണ്‍കുട്ടിയെ ചുട്ടുകൊന്ന ഉന്നാവിന്റെ സമീപഗ്രാമമാണ് ഫത്തേപ്പുര്‍.

English Summary : Fatehpur woman who alleged rape dies of burn in Kanpur hospital