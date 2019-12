‘ഉത്തരം മുട്ടിയതുകൊണ്ട് വിദ്യാർഥികളെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്നു, പട്ടിണിക്കിടുന്നു’: കമൽ ഹാസൻ

ചെന്നൈ ∙ മദ്രാസ് സർവകലാശാല വിദ്യാർ‍ഥികളെ ക്യാംപസിനകത്ത് അഭയാർഥികളാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും രാഷ്ട്രീയഭേദമില്ലാതെ പ്രശ്നത്തിൽ എല്ലാവരും ഇടപെടണമെന്നും മക്കൾ നീതി മയ്യം നേതാവ് കമൽ ഹാസൻ. സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനെത്തിയെങ്കിലും ക്യാംപസിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നു ഗേറ്റിനു പുറത്ത് നിന്ന് വിദ്യാർഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



‘ക്യാംപസിനുള്ളിൽ കടക്കാൻ എന്താണു യോഗ്യതയെന്നു എന്നോട് പൊലീസ് ചോദിച്ചു. എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠനം നിർത്തിയതാണു എന്റെ യോഗ്യത. ഞാൻ ഇന്നും വിദ്യാർഥിയാണ്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം മുട്ടിയതു കൊണ്ടാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിദ്യാർഥികളെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്നതെന്നും കമൽ പറഞ്ഞു. സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികളെ പട്ടിണിക്കിടുകയാണ്. പൗരത്വ നിയമം രാഷ്ട്രീയത്തിനും അതിർത്തികൾക്കും അപ്പുറത്ത് എല്ലാവരും ഒന്നിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. സംസ്ഥാനത്തു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കു അണ്ണാഡിഎംകെ സർക്കാരിനു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നു കമൽ പറഞ്ഞു. കാലിലെ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞു വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന കമൽ ഹാസൻ വോക്കറിലൂന്നിയാണ് സമരത്തിനെത്തിയത്.

