കർണാടകയിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കും, 100% ഉറപ്പ്: യെഡിയൂരപ്പ

ബെംഗളൂരു ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കർണാടകയിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കുമെന്നത് 100% ഉറപ്പാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പ. നിയമം സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പിലാക്കുമെന്നു ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മൈയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ബിൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കുകയും രാഷ്ട്രപതി അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തതോടെ രാജ്യത്തുടനീളം ബാധകമായ നിയമമായി തീർന്നു. അതിനാൽ, കർണാടകയ്ക്കും ബാധകമാണെന്നു ബൊമ്മൈ പറഞ്ഞു.



‘ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യം വോട്ട്ബാങ്ക്’

ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ വോട്ട്ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനായി ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യംവയ്ക്കുകയാണെന്നു ദൾ നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ കുമാരസ്വാമി. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം, ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്‌‌റ്റർ എന്നിവയിലൂടെ രാജ്യത്തെ മതനിരപേക്ഷത നശിപ്പിക്കുകയാണവർ. കോൺഗ്രസും വിഷയം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ്. മറ്റു സമുദായങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതിനായി കോൺഗ്രസും ഒരു സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യമിടുകയാണെന്നു കുമാരസ്വാമി ആരോപിച്ചു.

വിവാദ പ്രസ്താവനകളുമായി നേതാക്കൾ

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം (സിഎഎ) നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദ പ്രസ്താവനകളുമായി കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും. നിയമം ഇവിടെ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കർണാടക കത്തുമെന്നാണ് യു.ടി.ഖാദർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പയ്ക്കു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. യു.ടി.ഖാദറിന്റെ പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നൽകില്ലെന്നു സി.ടി.രവി മറുപടി നൽകി. 2002ൽ ഗോധ്രയിൽ ട്രെയിനിനു തീവച്ചതിനു ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഓർക്കണമെന്നും രവി പറഞ്ഞു.

മന്ത്രിസഭാ വികസനം ഈ മാസമില്ല

മന്ത്രിസഭാ വികസനം ഈ മാസം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പ. പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈ മാസം അവസാനമേ ഡൽഹിക്കു പോകുകയുള്ളൂ. പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് അമിത് ഷാ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്നിവരെ സന്ദർശിക്കും. മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്നു ബിജെപിയിലെത്തി മത്സരിച്ചു ജയിച്ചവർക്കു മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകി വാക്കു പാലിക്കുമെന്നും യെഡിയൂരപ്പ പറഞ്ഞു. മന്ത്രിസഭ അടുത്തയാഴ്ച വികസിപ്പിക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ, 16ന് ആരംഭിച്ച ധനുമാസം ശുഭകാര്യങ്ങൾക്കു നല്ലതല്ലെന്ന വിശ്വാസം പിന്തുടർന്ന് ജനുവരി മൂന്നാം വാരം വരെ മന്ത്രിസഭാ വികസനം വൈകിയേക്കാമെന്നും അഭ്യൂഹമുണ്ട്.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചവരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ 22ന്

നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച 15 പേരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ 22ന് വിധാൻ സൗധയിൽ നടക്കും. സ്പീക്കർ വിശേശ്വര ഹെഗ്ഡെ കാഗേരി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും.

